|
Совещание у Президента - решения на стыке IT и финансов
17.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Цифровые технологии - угрозы и возможности для развитияСейчас "цифра" проникает в каждую сферу и в каждый дом. Глубоко цифровая трансформация затронула и финансовые отношения. Использование токенов и криптовалют уже обыденность. В 2017 году специальным декретом, который назвали очень своевременным и революционным, создали правовые условия для развития этих технологий у нас. Есть реальный опыт, злоупотреблений в этой сфере не допущено.
Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржамиПравительство внесло предложение, чтобы контролирующим органом по деятельности криптобирж и цифровых знаков являлась администрация Парка высоких технологий. Президент это предложение поддержал.
Вопросы цифрового развития страныТакже речь шла о цифровом развитии страны. Совмин готовит комплексный указ. Он позволит сосредоточить ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган госрегулирования, максимально использовать зарубежный опыт в построении цифрового общества. По мнению Главы государства, пока решение этих вопросов неоправданно затянуто.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О цифровом развитии Беларуси, о криптовалютах и о привлечении капитала в белорусский сегмент мировой IT-сферы накануне говорили на совещании у Президента. Назрела...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)