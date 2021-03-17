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Совещание у Президента - решения на стыке IT и финансов

17.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О цифровом развитии Беларуси, о криптовалютах и о привлечении капитала в белорусский сегмент мировой IT-сферы накануне говорили на совещании у Президента. Назрела необходимость  выработать решения, которые стоят на стыке IT-отрасли и финансов. На повестке были правовые акты, направленные на пресечение незаконных финансовых операций.

Цифровые технологии - угрозы и возможности для развития

Сейчас "цифра" проникает в каждую сферу и в каждый дом. Глубоко цифровая трансформация затронула и финансовые отношения. Использование токенов и криптовалют уже обыденность. В 2017 году специальным декретом, который назвали  очень своевременным и революционным, создали правовые условия для развития этих технологий у нас. Есть реальный опыт, злоупотреблений в этой сфере не допущено. 

Администрацию ПВТ предлагается наделить полномочиями по контролю за криптобиржами

Правительство внесло предложение, чтобы контролирующим органом по деятельности криптобирж и цифровых знаков являлась администрация Парка высоких технологий. Президент это предложение поддержал. 

Вопросы цифрового развития страны

Также речь шла о цифровом развитии страны. Совмин готовит комплексный указ. Он позволит сосредоточить ресурсы на нескольких ключевых направлениях, создать единый орган госрегулирования, максимально использовать зарубежный опыт в построении цифрового общества. По мнению Главы государства, пока решение этих вопросов неоправданно затянуто. 
 
Теги: Курсы валют
 
 
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О цифровом развитии Беларуси, о криптовалютах и о привлечении капитала в белорусский сегмент мировой IT-сферы накануне говорили на совещании у Президента. Назрела...
 
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