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"Как к плохой погоде": Россия спокойно относится к угрозе новых санкций США

17.03.2021 11:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар - Sputnik. Давление на Россию уже стало для США "нормой жизни", с сожалением отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Так он прокомментировал доклад американской разведки и потенциальные санкции по итогам его публикации.

Доклад разведки США, рассекреченный во вторник, обвиняет Москву в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и "посеять рознь" в американском обществе.

"К сожалению, это норма жизни сегодняшнего Вашингтона, мы к этому относимся, ну, как к плохой погоде", – сказал Рябков.

Среди тех, кто помимо России пытался "влиять на выборы", также названы Иран, "Хезболлах" и Куба. При этом Китай, как предполагается, не предпринимал активных усилий по выборам в США.

Рябков назвал выводы этого доклада "безосновательными" и обратил внимание на формулировки. По его словам, это "преднамеренная неточность" утверждений, которая используется как основа для угрозы вполне конкретных шагов.

"Это мы проходили уже более 90 раз с точки зрения введения различных санкций, начиная с 2011 года. В отношениях с США маниакальная приверженность санкционной политике только усиливалась. Нет сомнений, что эта линия продолжится и дальше. Мы относимся к ней спокойно", – отметил замглавы МИД РФ.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Москва спокойно относится к угрозе новых санкций Вашингтона из-за "вмешательства" в президентские выборы-2020, сообщили в МИД РФ.
 
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