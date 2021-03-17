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Александр Лукашенко подписал Указ № 105 "О Конституционной комиссии"

17.03.2021 12:44 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение.

В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель - П. Миклашевич

В состав вошли 36 человек. Это юристы, представители государственных органов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Свои идеи представит и молодежь. Возглавит комиссию председатель Конституционного суда заслуженный юрист Беларуси Петр Миклашевич.

До 1 августа Конституционная комиссия представит предложения по изменению Основного закона Президенту

До 1 августа Конституционная комиссия должна представить Главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего их вынесения на Республиканский референдум. 

 
 
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Комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. В составе Конституционной комиссии 36 человек,...
 
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