|
Александр Лукашенко подписал Указ № 105 "О Конституционной комиссии"
17.03.2021 12:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTКомиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение.
В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель - П. МиклашевичВ состав вошли 36 человек. Это юристы, представители государственных органов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Свои идеи представит и молодежь.
До 1 августа Конституционная комиссия представит предложения по изменению Основного закона ПрезидентуДо 1 августа Конституционная комиссия должна представить Главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего их вынесения на Республиканский референдум.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. В составе Конституционной комиссии 36 человек,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)