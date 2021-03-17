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В составе Конституционной комиссии 36 человек, председатель - П. Миклашевич

До 1 августа Конституционная комиссия представит предложения по изменению Основного закона Президенту

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко подписал Указ № 105 "О Конституционной комиссии" Комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. В составе Конституционной комиссии 36 человек,...

Комиссии поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение.В состав вошли 36 человек. Это юристы, представители государственных органов, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Свои идеи представит и молодежь.До 1 августа Конституционная комиссия должна представить Главе государства выработанные предложения по изменению Основного закона страны для последующего их вынесения на Республиканский референдум.