МИД России прокомментировал решение Лондона нарастить ядерный потенциал

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Решение Великобритании нарастить ядерный потенциал является немотивированным и политически вредным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование, ложные", - приводят слова Рябкова РИА Новости .

Он назвал решение Лондона абсурдным и основанным на собственных представлениях о происходящем, а не на реальных фактах.

Во вторник правительство Великобритании представило новую оборонную стратегию на 30 лет. Главной мировой геополитической угрозой для мира назван Китай, России же пообещали активно противостоять "полному спектру" угроз с ее стороны. Согласно документу, Лондон планирует увеличить ядерный арсенал и контролировать космическое и киберпространство.

Оправдать статью расходов

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать большую статью расходов на перевооружение, притом, находясь в экономических условиях.

"Сейчас правительство Великобритании даже в этих тяжелых условиях экономических направляет огромные суммы на перевооружение, на модернизацию армии, как-то это надо оправдать. Вот в качестве оправдания называется российская угроза", - подчеркнул он.

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