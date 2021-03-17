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МИД России прокомментировал решение Лондона нарастить ядерный потенциал

17.03.2021 12:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Решение Великобритании нарастить ядерный потенциал является немотивированным и политически вредным, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Это решение является немотивированным, политически вредным, если не сказать ущербным с точки зрения задачи укрепления международной стабильности и безопасности. Аргументы, которые приводятся в обоснование, ложные", - приводят слова Рябкова РИА Новости.

Он назвал решение Лондона абсурдным и основанным на собственных представлениях о происходящем, а не на реальных фактах.

Во вторник правительство Великобритании представило новую оборонную стратегию на 30 лет. Главной мировой геополитической угрозой для мира назван Китай, России же пообещали активно противостоять "полному спектру" угроз с ее стороны. Согласно документу, Лондон планирует увеличить ядерный арсенал и контролировать космическое и киберпространство.

Оправдать статью расходов

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон использует "российскую угрозу", чтобы оправдать большую статью расходов на перевооружение, притом, находясь в экономических условиях.

"Сейчас правительство Великобритании даже в этих тяжелых условиях экономических направляет огромные суммы на перевооружение, на модернизацию армии, как-то это надо оправдать. Вот в качестве оправдания называется российская угроза", - подчеркнул он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Правительство Великобритании во вторник представило новую оборонную стратегию на 30 лет, пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России.
 
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