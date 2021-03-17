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Тихановская выступит в Конгрессе США на слушаниях по Беларуси
17.03.2021 14:43 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Светлана Тихановская 17 марта проведет онлайн выступление в Конгрессе США на слушаниях по Беларуси.
В своем
Среди прочего, Тихановская упомянет работу Координационной Совета, правозащитного центра «Весна», БАЖ, фондов солидарности, проектов «Зубр», «Голос».
Также Тихановская будет говорить о мирном протесте и помощи репрессированным и пострадавшим, а также координации действий между США, ЕС, Великобританией и Канадой для поддержи гражданского общества Беларуси.
Напомним, что 10 марта во время онлайн-встречи в ООН с послами ЕС экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
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Светлана Тихановская 17 марта проведет онлайн выступление в Конгрессе США на слушаниях по Беларуси.
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