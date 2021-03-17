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Тихановская выступит в Конгрессе США на слушаниях по Беларуси

17.03.2021 14:43 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская 17 марта проведет онлайн выступление в Конгрессе США на слушаниях по Беларуси.

В своем выступлении Светлана Тихановская намерена рассказать про белорусских женщин: Марию Колесникову, Веронику Цепкало, Нину Багинскую, Ольгу Хижинкову, Алену Левченко. Расскажет истории Игоря Лосика,  Натальльи Херше, убитых Александра Тарайковского, Геннадия Шутова, Романа Бондаренко. 

Среди прочего, Тихановская упомянет работу Координационной Совета,  правозащитного центра «Весна», БАЖ, фондов солидарности, проектов «Зубр», «Голос».

Также Тихановская будет говорить о мирном протесте и помощи репрессированным и пострадавшим, а также координации действий между США, ЕС, Великобританией и Канадой для поддержи гражданского общества Беларуси.

Напомним, что 10 марта во время онлайн-встречи в ООН с послами ЕС экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская отметила, что введение четвертого пакета санкций необходимо ускорить, а в сам список внести имена судей, выносящих приговоры по резонансным политическим делам.

 
 
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Светлана Тихановская 17 марта проведет онлайн выступление в Конгрессе США на слушаниях по Беларуси.
 
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