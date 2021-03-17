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Консульство Беларуси в Белостоке пока не принимает документы

17.03.2021 17:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Генконсульство Беларуси в польском городе Белосток временно не принимает документы на визу, рассказал Sputnik пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"В настоящее время ввиду возникших обстоятельств на несколько дней приостановлен прием документов в Генеральном консульстве Беларуси в Белостоке. Белорусская сторона предпринимает все усилия по скорейшему восстановлению нормальной работоспособности консульского учреждения по защите законных прав и интересов белорусских граждан", - отметил Глаз.

В ведомстве рассчитывают, что в ближайшие дни функционирование учреждения будет восстановлено в необходимом объеме. Там уточнили, что экстренные вопросы по приему белорусских граждан, находящихся на постоянном консульском учете в генконсульстве Беларуси в Белостоке, можно уточнить по телефону: + 48 85 664 99 40.

Дипломатический скандал между Беларусью и Польшей

В конце февраля в Бресте прошло неофициальное мероприятие, посвященное "дню проклятых солдат", с участием польского консула в Бресте Ежи Тимофеюка. Вскоре после этого МИД Беларуси предложил Тимофеюку покинуть республику.

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников во время незаконного массового мероприятия с участием несовершеннолетних, были задержаны двое соучредителей общества "Польская школа".

Официальная Варшава осудила высылку Тимофеюка из Беларуси и предприняла ответный зеркальный шаг, выслав белорусского дипломата. После чего в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в республике Мартин Войцеховский, где ему вручили ноту - страну должен покинуть и польский консул в Гродно Ярослав Ксенджек.

Варшава объявила, что "в связи с продолжением недружественных жестов Минска" высылает генерального консула Беларуси в Белостоке и консула из консульства в Варшаве.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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По словам официального представителя белорусского внешнеполитического ведомства, функционирование учреждения вскоре может быть восстановлено.
 
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