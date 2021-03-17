Доказательств насилия милиции против граждан нет – постпред Беларуси при ООН

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Письменных заявлений и доказательств о насилии милиции против белорусских граждан нет, рассказал посол Беларуси при ООН в Женеве Юрий Амбразевич в интервью RTS. Разговор со швейцарским агентством опубликован на сайте МИД Беларуси.

О репрессиях в Беларуси

По словам Амбразевича, белорусы должны спросить себя: были ли протестующие действительно правы, оспаривая официальные результаты президентских выборов?

"Если оценить максимальное количество демонстрантов, заявленное конкурентами Александра Лукашенко, это максимум 300-400 тысяч человек. Это в значительной степени соответствует количеству избирателей, которые не голосовали за действующего президента. Люди, вышедшие на улицы, – очень небольшое меньшинство", – подчеркнул он.

Говоря о насильственных действиях в Беларуси со стороны правоохранителей, Амбразевич отметил, что все обвинения, приписываемые милиции, не подкреплены никакими письменными заявлениями и доказательствами. Дипломат считает, что у этих заявлений была только одна цель: дискредитировать органы правопорядка и правительство, а также разозлить протестующих.

По его мнению, демонстрации в Беларуси носили двоякий характер. Протесты превратились в беспорядки, и были силы, заинтересованные в их возникновении.

Об отсутствии уголовных дел против силовиков

Посол подчеркивает, что в Беларуси нет политических заключенных. Однако при этом с начала протестов в стране было возбуждено порядка 2500 уголовных дел в отношении демонстрантов – нападения на милицию, вандализм, хулиганства, преследования госслужащих и членов их семей.

Амбразевич признал, что было подано более 900 жалоб по факту насилия со стороны милиции, сейчас они проверяются. Однако, по данным Следственного комитета и МВД, уже проверенные жалобы заявителей не дают оснований для того, чтобы признать их обоснованными.

"Следовательно, нет никаких доказательств, позволяющих квалифицировать применение силы со стороны органов правопорядка как чрезмерное и неправомерное", – уточнил дипломат.

О пересчете голосов

На вопрос, почему правительство отказывается пересчитывать голоса в присутствии независимых наблюдателей, раз оно утверждает об отсутствии фальсификаций, дипломат ответил, что "выборы в Беларуси проводятся для белорусских избирателей, а не для того, чтобы понравиться кому-то извне".

"Мы направили приглашения наблюдательной миссии ОБСЕ. Но именно с их стороны не последовало действенного намерения приехать на выборы, возможно, это было связано с COVID-19 (в противовес этому заявлению ОБСЕ утверждает, что белорусские власти не прислали приглашение в установленные сроки – Sputnik). Зато приехала наблюдательная миссия СНГ, они сделали свои выводы", – пояснил Юрий Амбразевич.

О переменах в стране

По мнению посла Беларуси при ООН, власть уже четко указала возможный путь к переменам. В том числе предоставила белорусам возможность выразить свое мнение в части внесения изменений в Конституцию.

"На данный момент я не могу предсказать, какие будут изменения, но они могут касаться баланса сил между различными государственными органами и изменения роли политических партий. Все это видится выходом из кризиса", - констатировал он.

Об отношениях с Западом

Юрий Амбразевич надеется, что когда-нибудь Беларусь и Евросоюз в целом вернутся к периоду нормализации отношений. И сожалеет, что позиция Евросоюза сегодня совсем неубедительна. На его взгляд, принятие санкций влияет на менталитет и отношение белорусов к ЕС.

"Я почти восемь лет проработал в Брюсселе. Поэтому я знаю, что лучший способ продвигать ценности, которые вы сейчас защищаете с помощью санкций или ограничительных мер, – это начать реализовывать совместные проекты. Это лучший способ во все времена", – считает посол.

О Тихановской

О том, намерено ли белорусское правительство начать диалог с лидерами оппозиции, такими как Светлана Тихановская, или Координационным советом, Юрий Амбразевич четкого ответа не дал.

"Посмотрите, что собой представляет Светлана Тихановская. Посмотрите в интернете, сколько у нее подписчиков в социальных сетях. Эта цифра никогда не превышала 100 000 человек. Этим все сказано", – заключил он.

Выборы и протесты в Беларуси

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа 2020 года. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК республики, 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые протестные акции, в основном в них участвовали не согласные с результатами выборов. Во время разгона демонстрантов силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Беларуси 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.