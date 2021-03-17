Некоторые наши соотечественники поспешили предложить свой альтернативный вариант Конституции

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Работа над новой Конституцией



Рассказывает Алексей Мартиненок.



Работа над новой Конституцией - новость номер один последних дней. За дело берется специальная комиссия. Каким должен быть Основной закон - решать самим белорусам. Впереди широкое общественное обсуждение. К делу подошли серьезно: каждый мог высказаться в рамках диалоговых площадок, которые работали по всей стране.





На этапе подготовки столкнулись с критикой. Мол, в комиссии по Конституции нет оппозиции. Удивительно, но критикуют те же люди, которые и не собирались участвовать в диалоговых площадках, во Всебелорусском народном собрании. Более того, ставили своей целью дискредитацию форума. Записи телефонных переговоров на этот счет уже не раз демонстрировались по ТВ. В том, что на новом этапе от них можно услышать конструктив, нет никакой гарантии.



С другой стороны, заявления об отсутствии оппозиции задели представителей от "Круглого стола демократических сил". Эта конструктивная оппозиционная площадка уже полгода продвигает и отмену смертной казни, и однопалатный парламент.



Продвигает не в интернете, а на деле. Все это руководитель КСДС Юрий Воскресенский говорил с трибуны Всебелорусского народного собрания. А теперь заглянул и в Конституцию беглой оппозиции.



Готовый проект в разгар большой работы, хоть и не в формате предложений, все же интересен. Его увидели и оценили.





Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил": "Конституционная комиссия в своей работе будет учитывать все предложения граждан РБ и зарегистрированных организаций, присланные в адрес комиссии и других госорганов, вне зависимости от политической ориентации или дезориентации их авторов".



Главный пункт альтернативного проекта - переход государства с президентской формы правления на парламентскую. По мнению Воскресенского, здесь целый комплекс рисков, которые Беларусь не может себе позволить.



Юрий Воскресенский, директор информационно-аналитического учреждения "Круглый стол демократических сил": "Первый риск - это паралич принятия решений. Снижение качества принимаемых законов. Потому что законы будут результатом компромисса между различными политическими силами. Второе - отсутствие скоординированной внешнеполитической позиции. Потому что каждая партия на международной арене будет продвигать свою повестку. Третье - нарушение взаимодействия исполнительных и государственных органов. Будут министерства, которые будут состоять из членов разных партий, которые будут не взаимодействовать, а конкурировать".



Ну а, пожалуй, главный, характерный для постсоветского пространства риск - коррупционный. Что делать, если политика начнет лоббировать интересы крупных корпораций и больших бизнесов?



Вот расценки на выборах в украинскую Раду в 2019 году. Мечтающие попасть в кресло депутата готовы за это заплатить миллионы долларов. И логично предположить, что это не затраты, а инвестиции, которые окупаются за время каденции.



Принципиальный пункт Конституции «беглых» - новые государственные символы: БЧБ-флаг и герб "Погоня". Этот вопрос приобрел актуальность после волны протестов в конце лета - осенью прошлого года, поэтому и попал в списки масштабного социологического исследования, которое провели в нашей стране белорусские и украинские эксперты.



На вопрос “Как вы относитесь к публичному использованию БЧБ-флага?” отрицательно ответили больше 62 % опрошенных. По словам социологов, здесь отчетливо видна работа прессы - публикации, объясняющие значение этой символики. Свое мнение накануне высказала и депутат парламента Марина Ленчевская.







Невероятно спорный пункт Конституции, которую пишут за границей, касается государственного языка. Вот как аккуратно, но с намеком звучит 25-я статья проекта.



Государственными языками в Республике Беларусь являются белорусский и русский. Уважая право каждого выбирать язык общения, государство осуществляет меры по расширению использования белорусского языка для последующего придания ему в Конституции статуса единственного государственного языка.



Множество экспертов из Чехии, Польши и Литвы тут же разъяснили, что здесь нет ничего страшного, и двигаться в этом направлении после перамогі будут плавно и разумно. Это в теории.

А вот как бывает на практике:



- 23 февраля 2014 года, на второй день после государственного переворота в Украине отменили закон Кивалова-Колесниченко, гарантировавший использование региональных языков, что стало главной причиной волнений на востоке страны и эскалации ситуации на Донбассе;



- 5 сентября 2017 года был принят закон "Об образовании". Обучение в средних и высших учебных заведениях перешло исключительно на украинский язык;



- 25 апреля 2019 года принят закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Вне зависимости от того, хорошо или плохо знает человек язык, использовать его должны все представители органов власти, депутаты, судьи, врачи, учителя. Ну а в этом году и вся сфера обслуживания перешла исключительно на украинский язык.

В общем, уложились в пятилетку.



И теперь за русский язык в стране свободы могут просто на улице избить националисты. Не верите - попробуйте спеть песню на русском языке во Львове.



Как показала практика, такие на первый взгляд популярные и красивые решения очень часто ведут к расколу общества. И Беларуси стоит учиться на чужих ошибках.



Поправки, которые прорабатывают белорусы, в Беларуси должны быть готовы до 1 августа этого года. В такие сроки комиссия представит Президенту предложения по изменению основного закона для последующего внесения на республиканский референдум.

