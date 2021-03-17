Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Очередное заседание контактной трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины было сорвано, заявил полпред России в ТКГ Борис Грызлов.

"Заседание Контактной группы в политической части было сорвано", - сказал Грызлов по итогам состоявшегося в среду очередного раунда переговоров, который прошел в формате видеоконференции.

В срыве заседания Киев и Донбасс обвинили друг друга. Как пояснил Грызлов, на заседании контактной группы в среду Киев "выдвинул ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования".

Военная авантюра Киева

Грызлов заявил, что Киев провоцирует Донбасс, намеренно подтягивая новые силы к линии соприкосновения. Таким образом, по его словам, украинская сторона нарушает все прежние обязательства по разведению сил.

"Киевские обстрелы территорий Донбасса происходят ежедневно. Также очевиден выход Украины из мер по усилению режима прекращения огня. Киев обстреливает жилые районы, гражданскую инфраструктуру", - сказал Грызлов.

Он добавил, что действуя в таком духе, Киев рассчитывает вызвать ответный огонь и "создать таким образом предлог для военной авантюры".

По его словам, важно, что в этой ситуации "ополченцы проявляют сдержанность и лишь изредка отвечают на обстрелы, не нарушая при этом согласованных 22 июля 2020 года договоренностей и не подвергая угрозе мирных жителей в их населенных пунктах, где вооруженные силы Украины размещают свою технику".

"Поскольку украинские провокации не приносят результата, Киев дополнительно нагнетает ситуацию. Все это сопровождается массированной информационной кампанией, призванной оправдать агрессивный настрой Киева", - добавил Грызлов.

Он отметил, что сейчас Киев чувствует себя в тупике, но военное обострение – не выход из этого тупика. Единственной альтернативой в данной ситуации, по словам Грызлова, является политический диалог с Донбассом и исполнение Минских соглашений.

"Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины", - резюмировал Грызлов.