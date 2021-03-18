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Байден высказал свое отношение к Путину. Россия вызвала «для консультации» своего посла из США

18.03.2021 10:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Президент США Джозеф Байден заявил, что считает российского президента Владимира Путина убийцей и лично предупреждал его о последствиях вмешательства в президентские выборы в Штатах в 2020 году. Данное интервью было показано на телеканале ABC.

Журналист телеканала задал вопрос Байдену относительно вмешательства ряда стран, включая Росиию, в президентские выборы в США.

Лидер Штатов рассказал, что у них с Путиным был долгий телефонный разговор в конце января по данному вопросу.

«Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы», - рассказал Байден.

Глава американского государства заявил, что Россия пыталась добиться победы его главного конкурента – республиканца Дональда Трампа, а демократов хотели дискредитировать.

А затем добавил: «Он (прим. – Путин) заплатит за это», добавив, что «цену» все скоро увидят.

Затем от журналиста последовал очередной вопрос: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?».

Байден ответил: «Ммм, да».

Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что это не мешает «делать два дела одновременно» и продолжать сотрудничество в сферах, где «совместная работа в наших общих интересах».

Он привел пример такой сферы - Договор об ограничении стратегических вооружений, который было решено продлить.

Россия вызвала своего посла

Вскоре после выхода данного интервью стало известно, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву «на консультации, проводимые с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Российская Федерация будет стараться не допустить «необратимой деградации отношений с США, которые в последние годы зашли в тупик по вине Вашингтона». Однако она «не припомнит», чтобы когда-либо ранее вызывали российского посла в Америке для беседы.

Напомним, Джо Байден вступил в права президента 20 января текущего года. 26 января состоялся телефонный разговор лидеров России и США. Путин и Байден обсудили наиболее важные вопросы сотрудничества. Как заявили в Кремле, переговоры «носили деловой и откровенный характер», а президенты договорились о поддержании контактов.

 
 
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