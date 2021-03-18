Посол России в США отозван в Москву для консультаций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 мар – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов прибудет 20 марта в Москву для консультаций. В МИДе и других ведомствах обсудят пребывающие в кризисе российско-американские связи, сообщает посольство России в США.

В дипмиссии считают, что сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет сознательно заводил двусторонние отношения в тупик. В заявлении посольства по данному поводу курс администрации Белого дома в отношении России назван неконструктивным, не отвечающим интересам двух стран. В нем также отмечается, что некоторые "непродуманные" заявления высших должностных лиц США "ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения"

Там подчеркнули, что выступают за налаживание диалога двух постоянных членов Совбеза ООН, несущих ответственность за международный мир и безопасность.

"Исходим из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества", – говорится в сообщении дипломатической миссии в Соединенных Штатах.

Ранее посол России в США Антонов заявил о перспективах встречи президентов двух стран в 2021 году. По его словам, это будет зависеть в том числе от эпидемиологической обстановки в мире.

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