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Сегодня Светлана Тихановская выступит со специальным заявлением
18.03.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала важное заявление, над которым упорно работала долгое время. Об этом она
«Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление», - говорится в сообщении.
Пока неизвестно, о чем будет говорить экс-кандидат в президенты Беларуси.
Напомним, 10 марта Светлана Тихановская
17 марта Тихановская
Экс-кандидат в президенты рассказала о мирном протесте и помощи репрессированным и пострадавшим, о координации действий между США, ЕС, Великобританией и Канадой для поддержи гражданского общества Беларуси, о работе Координационного Совета, правозащитного центра «Весна», БАЖ, фондов солидарности, проектов «Зубр», «Голос», о белорусских женщинах, которые выступили против действующего режима.
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала важное заявление, над которым упорно работала долгое время. Об этом она сообщила в своем...
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