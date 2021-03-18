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Сегодня Светлана Тихановская выступит со специальным заявлением

18.03.2021 10:55 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала важное заявление, над которым упорно работала долгое время. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

«Я семь месяцев работала, чтобы сделать это заявление», - говорится в сообщении.

Посмотреть выступление Тихановской можно будет сегодня в 12.00 (по Минску) на канале YouTube.

 

 

Пока неизвестно, о чем будет говорить экс-кандидат в президенты Беларуси.

Напомним, 10 марта Светлана Тихановская призвала ЕС ускорить введение четвертого пакета санкций относительно Беларуси и добавить туда судей, которые выносили наиболее резонансные приговоры по делам, имеющим очевидный политический подтекст.

17 марта Тихановская выступила в Конгрессе США на слушаниях по Беларуси.

Экс-кандидат в президенты рассказала о мирном протесте и помощи репрессированным и пострадавшим, о координации действий между США, ЕС, Великобританией и Канадой для поддержи гражданского общества Беларуси, о работе Координационного Совета, правозащитного центра «Весна», БАЖ, фондов солидарности, проектов «Зубр», «Голос», о белорусских женщинах, которые выступили против действующего режима.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская анонсировала важное заявление, над которым упорно работала долгое время. Об этом она сообщила в своем...
 
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