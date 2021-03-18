Уголовный и Трудовой кодекс отрегулируют исходя из внутренней обстановки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Законодательную базу в Беларуси усовершенствуют с учетом актуальной обстановки в стране, новые нормы будут закреплены в Уголовном и Трудовом кодексах, заявил в четверг Александр Лукашенко на совещании по вопросам национальной безопасности и защиты общественного порядка.

Президент Беларуси напомнил, что вопросы совершенствования нормативной базы уже поднимали полтора месяца назад. Решено корректировать законодательство с учетом современной обстановки в стране, чтобы реагировать на возникающие угрозы.

"Вывод был сделан однозначный: необходима корректировка по всем направлениям – уголовного, трудового и прочего законодательства. Объективной основой для этого является запрос простых граждан на обеспечение общественной безопасности, сохранение порядка и мира в стране", – подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом требование президента остается неизменным: законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы.

Не только ужесточать

Лукашенко подчеркнул, что речь не должна идти только о "закручивании гаек".

"Где-то должно быть и усиление ответственности, а где-то, как мы работали над другими кодексами, к примеру, должны быть и послабления", – рассказал президент Беларуси.

По словам белорусского лидера, у власти должны быть современные инструменты реагирования на возникающие угрозы.

"Жить нам спокойно не дадут. А значит, нужно быть готовым к любым проявлениям деструктивной деятельности: от призывов к незаконным забастовкам, до манипулирования сознанием людей посредством интернет-технологий. На каждый подобный шаг в арсенале у нас должны иметься адекватные инструменты реагирования", – обрисовал задачи президент.

Опыт России

По результатам ранее проведенного совещания у президента Палатой представителей, Администрацией, Государственным секретариатом Совета безопасности и других ведомств были подготовлены около десяти законопроектов. Как отметил сегодня глава государства, в ближайшее время эти документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и оперативно введены в действие. Примером оперативного внедрения изменений в законы Лукашенко назвал Россию.

"На примере увиденного в конце прошлого года в Беларуси они сделали соответствующие выводы, прозрачно, четко, ясно приняв определенные законы. Это не только пример оперативности, но и по тематике для нас очень важно", – сказал президент.

В частности, он упомянул о принятии закона по противодействию героизации нацизма.

"Это очень важный для нас вопрос. Они в этом направлении сделали конкретные шаги. Почему бы не воспользоваться этим опытом так, как они воспользовались нашим горьким опытом?" – заметил белорусский лидер.

Новые КоАП и ПИКоАП уже работают

С 1 марта 2021 года в Беларуси вступили в силу новые Кодекс об административных правонарушениях, а также Процессуально-исполнительный кодекс. В них уточнены некоторые формулировки, а также размеры некоторых штрафов.

Так, к примеру, умышленное блокирование транспортных путей влечет наложения штрафа до 50 базовых величин (1450 рублей). В случае, если это же действие совершенно с использованием транспорта и повлекло аварийную ситуацию, нарушителю грозит лишение свободы сроком до 2 лет.

Также ужесточена ответственность за нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном или городском электрическом транспорте. Составлять протоколы и взыскивать штрафы поручено сотрудникам милиции.