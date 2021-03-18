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Незнание законов не освобождает от ответственности

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Совещание по вопросам совершенствования законодательства Совершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка. Сегодня об этом говорили на совещании во Дворце...

Совершенствование законодательства в сфере национальной безопасности и охраны общественного порядка.Сегодня об этом говорили на совещании во Дворце Независимости. Как отметил Президент Александр Лукашенко, в данном направлении необходима корректировка, тем более что есть и запрос со стороны людей. Сохранить улицы городов в спокойствии, а также сберечь мир и порядок в стране. Время нелегкое, но это необходимо сделать, причем только по букве закона. Не исключено, что изменения коснутся уголовных, трудовых и других нормативно-правовых актов.Президент также подчеркнул: изменения в законодательство должны рассматриваться исходя из сегодняшней ситуации. Конечно, незнание законов не освобождает от ответственности, но при объективной необходимости могут быть и послабления в действующие документы. Отдельно коснулись и ответственности за угрозы в соцсетях и слив личных данных представителей власти, правоохранительных органов и сотрудников СМИ.