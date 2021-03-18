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Тихановская объявила о начале голосования за переговоры с властями при международном посредничестве
18.03.2021 12:55 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 18 марта. Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 18 марта объявила о начале голосования за организацию переговоров с представителями власти при международном посредничестве на платформе "Голос".
Заявление транслировалось в
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Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 18 марта. Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская 18 марта объявила о начале голосования за организацию переговоров с представителями власти...
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