Тихановская запускает национальное голосование для смены власти

Светлана Тихановская 18 марта сделала заявление, призвав белорусов принять участие в национальном голосовании.

Экс-кандидат в президенты призвала всех граждан Беларуси принять участие в голосовании за проведение переговоров с нынешней белорусской властью.

По ее мнению, голосование станет сигналом для международного сообщества и институтов, а также чиновников внутри Беларуси, которые готовы к переменам. Она полагает, что голосование должно также стать толчком к началу переговоров о смене власти ради спасения политических заключенных, экономики страны и не доведения ситуации в Беларуси до полной катастрофы.

Тихановская предлагает провести ряд встреч с разными специалистами и чиновниками при международном сотрудничестве и поддержке, чтобы процесс был прозрачным и законным. Она отметила, что на стороне белорусского народа весь мир, ОБСЕ И ООН готовы дать площадку для переговоров и поддержать процесс своим посредничеством.

Политик уверена, что сбор голосов снова объединит белорусов, поэтому она призвала всех принять участие в голосовании на платформе «Голос».