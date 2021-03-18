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Тихановская запускает национальное голосование для смены власти
18.03.2021 13:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Светлана Тихановская 18 марта
Экс-кандидат в президенты призвала всех граждан Беларуси принять участие в голосовании за проведение переговоров с нынешней белорусской властью.
По ее мнению, голосование станет сигналом для международного сообщества и институтов, а также чиновников внутри Беларуси, которые готовы к переменам. Она полагает, что голосование должно также стать толчком к началу переговоров о смене власти ради спасения политических заключенных, экономики страны и не доведения ситуации в Беларуси до полной катастрофы.
Тихановская предлагает провести ряд встреч с разными специалистами и чиновниками при международном сотрудничестве и поддержке, чтобы процесс был прозрачным и законным. Она отметила, что на стороне белорусского народа весь мир, ОБСЕ И ООН готовы дать площадку для переговоров и поддержать процесс своим посредничеством.
Политик уверена, что сбор голосов снова объединит белорусов, поэтому она призвала всех принять участие в голосовании на платформе «Голос».
Свое выступление Светлана Тихановская
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Светлана Тихановская 18 марта сделала заявление, призвав белорусов принять участие в национальном голосовании.
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