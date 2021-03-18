Кремль рассказал, для чего пригласили посла России из США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов, который вылетит в Москву 20 марта, в случае необходимости встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Посол приглашен в Россию для консультаций, для ревизии российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам.

По его словам, сейчас нет конкретных планов о встрече Антонова с Путиным, но в случае необходимости российский лидер сможет его заслушать.

"Очевидно, что он (посол) будет в Москве не один день, но в настоящий момент таких планов нет", - отметил пресс-секретарь президента.

Посол России в США Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций на фоне последнего заявления президента США Джо Байдена насчет своего российского коллеги Владимира Путина. Американский лидер, отвечая на вопрос СМИ, некорректно отозвался о Путине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой".

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