В Армении объявлена дата внеочередных парламентских выборов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар - Sputnik. Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 20 июня, такое заявление сделал в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Такое заявление он сделал по результатам встречи с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. По словам Пашиняна, досрочные парламентские выборы представляются лучшим выходом в нынешней политической ситуации в Армении.

"Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Республики Армения (Арменом Саркисяном - ред.), с фракцией "Мой шаг", с лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня этого года", - написал Пашинян в Facebook.

Кризис в Армении

Очередной политический кризис разгорелся в Армении после комментария премьера Пашиняна о российских "Искандерах" . Замначальника генштаба ВС Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну.

Представители вооруженных сил Армении сделали заявление, содержавшее требование об отставке самого Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и организовала палаточный лагерь у здания парламента, к переговорам они не готовы и настаивают на отставке Пашиняна.

Позиция России

Как пояснили в Минобороны России, Пашиняна ввели ввели в заблуждение по поводу "Искандеров".

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В Кремле заявили, что наблюдают за происходящим в Армении с тревогой и призвали всех к спокойствию.