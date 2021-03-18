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В Армении объявлена дата внеочередных парламентских выборов
18.03.2021 14:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар - Sputnik. Внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 20 июня, такое заявление сделал в четверг премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
Такое заявление он сделал по результатам встречи с лидером фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. По словам Пашиняна, досрочные парламентские выборы представляются лучшим выходом в нынешней политической ситуации в Армении.
"Принимая во внимание беседы, которые я провел с президентом Республики Армения (Арменом Саркисяном - ред.), с фракцией "Мой шаг", с лидером фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня этого года", - написал Пашинян в Facebook.
Кризис в Армении
Очередной политический кризис разгорелся в Армении после комментария премьера Пашиняна о
Представители вооруженных сил Армении сделали заявление, содержавшее требование об отставке самого Пашиняна. Премьер-министр назвал это
Позиция России
Как пояснили в Минобороны России, Пашиняна ввели ввели в заблуждение по поводу "Искандеров".
"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", - сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
В Кремле заявили, что наблюдают за происходящим в Армении с тревогой и призвали всех к спокойствию.
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В Армении продолжается острый политический кризис, по словам Пашиняна, досрочные парламентские выборы – лучший выход из него.
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