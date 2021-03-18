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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспертная оценка: МАГАТЭ не видит причин для отказа БелАЭС в работе Память непоколебима, как и факты. Политические вбросы хейтеров и агрессивно настроенных соседей в очередной раз уперлись в веские доводы. МАГАТЭ не видит причин,...

Память непоколебима, как и факты. Политические вбросы хейтеров и агрессивно настроенных соседей в очередной раз уперлись в веские доводы. МАГАТЭ не видит причин, по которым БелАЭС не должна работать. Об этом заявил, выступая в Европарламенте, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос депутата Европарламента от Литвы.По словам главы МАГАТЭ, международная структура и дальше продолжит работать в Беларуси с целью соблюдения ядерной безопасности.