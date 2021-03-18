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Экспертная оценка: МАГАТЭ не видит причин для отказа БелАЭС в работе

18.03.2021 14:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Память непоколебима, как и факты. Политические вбросы хейтеров и агрессивно настроенных соседей в очередной раз уперлись в  веские доводы. МАГАТЭ не видит причин, по которым БелАЭС не должна работать. Об этом заявил, выступая в Европарламенте, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль  Гросси,  отвечая на вопрос депутата Европарламента от Литвы. 

Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ: "Мы обнаружили и хорошие практики, и то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, из-за которой эта станция не должна работать. Мы предоставляем услуги по экспертной оценке и консультационные услуги. В Беларуси работали европейские эксперты".

По словам главы МАГАТЭ, международная структура и дальше продолжит работать в Беларуси с целью соблюдения ядерной безопасности. 

 
 
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Память непоколебима, как и факты. Политические вбросы хейтеров и агрессивно настроенных соседей в очередной раз уперлись в  веские доводы. МАГАТЭ не видит причин,...
 
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