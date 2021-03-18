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Экспертная оценка: МАГАТЭ не видит причин для отказа БелАЭС в работе
18.03.2021 14:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПамять непоколебима, как и факты. Политические вбросы хейтеров и агрессивно настроенных соседей в очередной раз уперлись в веские доводы. МАГАТЭ не видит причин, по которым БелАЭС не должна работать. Об этом заявил, выступая в Европарламенте, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос депутата Европарламента от Литвы.
Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ: "Мы обнаружили и хорошие практики, и то, что требует улучшения. Но я хочу сказать очень важную вещь. Мы не нашли какой-либо причины, из-за которой эта станция не должна работать. Мы предоставляем услуги по экспертной оценке и консультационные услуги. В Беларуси работали европейские эксперты".
По словам главы МАГАТЭ, международная структура и дальше продолжит работать в Беларуси с целью соблюдения ядерной безопасности.
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Память непоколебима, как и факты. Политические вбросы хейтеров и агрессивно настроенных соседей в очередной раз уперлись в веские доводы. МАГАТЭ не видит причин,...
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