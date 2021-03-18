|
Кто обзывается, тот сам так называется: что Путин ответил Байдену
18.03.2021 15:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар - Sputnik. Руководство США в целом настроено на определенные отношения с Россией, но только на своих условиях, считает российский лидер.
""В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический", – сказал Путин по поводу
Со своей стороны Москва готова работать лишь на выгодных для себя условиях, подчеркнул он. "Россия будет развивать отношения со всеми странами мира, в том числе с США", - добавил Путин.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
При этом за океаном исходят из того, что США и Россия очень похожи между собой, но это совсем не так, заверил президент РФ, "у нас другой генетический код", отметил он. Вместе с тем, в истеблишменте США остается много честных и порядочных людей. И Россия намерена опираться на них в выстраивании двустороннего сотрудничества со Штатами.
Что касается
"Когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя", – сказал он.
Что сказал Байден и какую реакцию это вызвало
Напомним, посол России в США Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций на фоне последнего заявления президента США Джо Байдена насчет своего российского коллеги Владимира Путина. Американский лидер, отвечая на вопрос СМИ, некорректно отозвался о Путине.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой".
В российском МИДе расценили эти обвинения как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. При этом в ведомстве подчеркнули, что хотят избежать "необратимой деградации" отношений России и США.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Путин рассказал, что ответил бы президенту США при случае в ответ на все недавние обвинения.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)