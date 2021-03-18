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Тихановская запускает национальное голосование для смены власти

18.03.2021 15:49 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Светлана Тихановская 18 марта сделала заявление, призвав белорусов принять участие в национальном голосовании.

Экс-кандидат в президенты призвала всех граждан Беларуси принять участие в голосовании за проведение переговоров с нынешней белорусской властью.

По ее мнению, голосование станет сигналом для международного сообщества и институтов, а также чиновников внутри Беларуси, которые готовы к переменам. Она полагает, что голосование должно также стать толчком к началу переговоров о смене власти ради спасения политических заключенных, экономики страны и не доведения ситуации в Беларуси до  полной катастрофы.

Тихановская предлагает провести ряд встреч с разными специалистами и чиновниками при международном сотрудничестве и поддержке, чтобы процесс был прозрачным и законным. Она отметила, что на стороне белорусского народа весь мир, ОБСЕ И ООН готовы дать площадку для переговоров и поддержать процесс своим посредничеством.

Политик уверена, что сбор голосов снова объединит белорусов, поэтому она призвала всех принять участие в голосовании на платформе «Голос».

Свое выступление экс-кандидат анонсировала накануне.

О Светлане Тихановской

Светлана Тихановская - одна из оппонентов Александра Лукашенко на выборах 9 августа 2020 года, Она подала документы после того, как ее муж Сергей Тихановский, который планировал участвовать в выборах, был задержан. Светлана была вынуждена уехать из страны под давлением властей и находится в Литве.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. О том, что данные ЦИК неверны, подтвердила и альтернативная платформа «Голос».

Многие избиратели не согласны с результатами выборов. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. 

В Следственном комитете Беларуси 2 марта заявили, что уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской завершено. Сама Тихановская объявлена в розыск, а документы на ее экстрадицию переданы в Генеральную прокуратуру.

22 октября Европейский парламент принял решение присудить в 2020 году премию «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова демократическим силам Беларуси. 

 
 
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Светлана Тихановская 18 марта сделала заявление, призвав белорусов принять участие в национальном голосовании.
 
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