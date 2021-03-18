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МИД отреагировал на препятствование работе российских СМИ в Германии

18.03.2021 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Москва расценивает выпады журналистского сообщества ФРГ в адрес российских СМИ агрессивными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что ряд немецких банков отказались сотрудничать с российскими СМИ - RT и Ruptly. Доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая. Вместе с тем, власти Германии утверждают, что не влияли не решение банков. 

"Если ситуация вокруг Russia Today в ФРГ не будет урегулирована, с нашей стороны последуют ответные меры", - сказала Захарова в четверг на брифинге в Москве.

Он подчеркнула, что препятствование немецких банков работе российских СМИ наводит на мысль о давлении на них со стороны немецких властей.

Захарова обратила внимание на опубликованную статью пресс-секретаря Союза журналистов Германии, в которой он, по ее словам, открыто саботирует процесс найма персонала RT DE и оскорбляет многочисленных сотрудников холдинга Russia Тoday.

"Мы считаем такие выпады не просто контрпродуктивными, а агрессивными", - подчеркнула Захарова.

"Возмущены открытой дискриминацией в отношении телеканала Russia Today в Германии, травлей, которая развернута в отношении СМИ", - добавила она.

 
Теги: Минск
 
 
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Москва готова принять ответные меры, если ситуация с российскими СМИ в ФРГ не нормализуется.
 
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