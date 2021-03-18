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Эйсмонт о "Евровидении": песня от Беларуси не имеет политического контекста
19.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 мар – Sputnik. Новую песню для "Евровидения" группа "Галасы ЗМеста", которая выступит от Беларуси на конкурсе, представит через несколько дней, рассказал в эфире ОНТ председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
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К требованию Европейского вещательного союза
Белтелерадиокомпания, однако, предложила группе выступить с новой песней.
"С точки зрения шоу-бизнеса, "Евровидение" – это шоу. Нам сделали одну песню-миллионник. Я думаю, что совсем скоро, через несколько дней вы услышите еще одну песню-миллионник, которую будут слушать по всей Европе", – сказал Эйсмонт.
"Философски" отреагировал на решение ЕВС и сам лидер группы Дмитрий Бутаков.
"Не допустил – значит, не допустил. Наверное, что-то там усмотрели. Хотя для меня это тайна за семью печатями. Никакой политический смысл туда не закладывался. Причем даже целенаправленно", – сказал солист.
Он не видит смысла в том, чтобы менять текст композиции – его уже и так знают. "Подарим ее народу", – сказал музыкант.
Шестьдесят пятый международный песенный конкурс "Евровидение" состоится в крупнейшем городе Нидерландов – Роттердаме – весной 2021 года. Полуфиналы самого ожидаемого события года пройдут 12 и 20 мая, а грандиозный финал – 22 мая.
Выбор представителя Беларуси в этом году прошел без проведения национального отбора, решение принимала "Белтелерадиокомпания". О том, что страну представит группа "Галасы ЗМеста", стало известно 9 марта.
Изначально группа должна была исполнить на конкурсе песню "
Однако ЕВС решил, что песня ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Артистам пришлось выбирать – внести корректировки в уже обнародованную композицию или представить новый вариант.
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Группа "Галасы ЗМеста" работает над тем, чтобы представить на конкурс новую песню – вместо той, которую уже отверг ЕВС.
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