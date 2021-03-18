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Путин готов поговорить с Байденом в прямом эфире

19.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин предложил президенту США Джо Байдену провести открытую дискуссию в прямом эфире Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Чтобы нам не пикироваться вот так заочно, мы можем, мы должны продолжать отношения", - сказал Путин.

"Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии. Но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без всяких задержек, а прямо в открытой прямой дискуссии", - добавил российский президент.

Путин отметил, что не стал бы откладывать в долгий ящик разговор с американским коллегой. По его словам, диалог с Байденом мог бы состояться в ближайшее время – в пятницу или понедельник. "Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", - сказал Путин.

Президент РФ предположил, что его разговор с Байденом мог бы быть интересен не только народам двух стран, но и всему мировому сообществу.

© Sputnik / Алексей Дружинин
Кто обзывается, тот сам так называется: что Путин ответил Байдену

"Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и о стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов - их много, перечислять не буду, - и о других проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду, в том числе, и борьбу с пандемией", - сказал Путин.

Российский МИД уже приступил к выполнению поручения Путина по подготовке разговора с американским президентом. 

Вместе с тем, в ответ на предложение российского лидера в Вашингтоне заявили, что завтра Байден занят. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, в пятницу президент США будет в Джорджии и "и будет очень занят".

Пресс-секретарь Байдена напомнила, что "президент уже беседовал с президентом Путиным, но есть мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал".

"Мы поддерживаем контакты с российскими лидерами, членами российского правительства на всех уровнях, но мне нечего сообщить вам что-либо касательно будущих встреч (лидеров)", - сказала пресс-секретарь Байдена.

Ранее Байден некорректно высказался о своем российском коллеге. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент РФ Владимир Путин предложил хозяину Белого дома продолжить дискуссию уже в ближайшие дни.
 
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