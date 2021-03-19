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Совещание по правовым новациям в сфере нацбезопасности и охраны общественного порядка
19.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЗаконодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Об этом
Отдельно коснулись на совещании и темы ответственности за угрозы в соцсетях и слив личных данных журналистов, правоохранителей и представителей власти. Особое внимание - еще двум законопроектам: борьба с экстремизмом и противодействие героизации нацизма. Отметим, что уже на весенней сессии законодательные новшества пройдут проверку парламентом.
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Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко...
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