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Совещание по правовым новациям в сфере нацбезопасности и охраны общественного порядка

19.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко накануне во время совещания по совершенствованию правовой базы в сфере безопасности и правопорядка. Всего подготовлено 10 проектов законов, и в ближайшее время документы должны быть не только рассмотрены парламентом, но и введены в действие. В качестве примера оперативности по корректировке законов Президент привел Россию. 

Отдельно коснулись на совещании и темы ответственности за угрозы в соцсетях и слив личных данных журналистов, правоохранителей и представителей власти. Особое внимание - еще двум законопроектам: борьба с экстремизмом и противодействие героизации нацизма. Отметим, что уже на весенней сессии законодательные новшества пройдут проверку парламентом.

 
 
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Законодательство должно не только оперативно реагировать на любые нарушения, но и упреждать возможные угрозы. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко...
 
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