Главы МИД СНГ осудили использование мер экономического принуждения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Главы МИД стран СНГ выступили с совместным заявлением, осудив вмешательства во внутренние дела суверенных государств и использования мер экономического давления. Документ опубликован на сайте исполкома СНГ в пятницу.

"Главы внешнеполитических ведомств считают недопустимым использование отдельными государствами мер экономического давления либо принуждения в отношении других государств и вновь подтверждают важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в сообщении исполкома СНГ.

Главы МИД выразили серьезную озабоченность частыми случаями введения односторонних санкций, которые не никак не основаны на международном праве. "Считаем их примером практики двойных стандартов и призываем к прекращению этой практики", - говорится в заявлении.

В документе обращается внимание, что введение санкций – прерогатива только Совбеза ООН.

Принцип невмешательства

Кроме того, главы МИД СНГ считают неприемлемыми односторонние военные вмешательства: все конфликты должны решаться между сторонами спора исключительно мирно и в соответствии с международным правом.

"Вновь подтверждаем важность принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", - говорится в совместном заявлении.

Как отмечается в документе, международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться, а нарушение этих обязательств чревато обострением напряженности в межгосударственных отношениях.

Министры уверены, что добросовестное соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права исключает практику двойных стандартов или навязывание государствами или группой государств собственной воли другим странам.

Договоренности по разоружению

Главы МИД стран Содружества призвали продолжать совместную работу по укреплению действующей системы договоренностей по разоружению, нераспространению и контролю над вооружениями.

Кроме того, в документе отмечается необходимость объединения усилий и комплексного подхода для предупреждения терроризма и борьбы с ним в соответствии с международным правом.

Документ подписан министрами иностранных дел Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.