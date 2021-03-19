Лукашенко рассказал, как собиралась корзинка с продуктами для Путина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Президент России Владимир Путин никогда не жаловался на качество белорусских продуктов, сказал во время посещения предприятия "Молочный мир" в Гродненской области белорусский лидер Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в подарочные наборы зарубежным лидерам всегда отбираются продовольственные новинки, и его российский коллега никогда не жаловался на качество переданных белорусских продуктов.

"Подарки - это не просто взял с прилавка и положил. Это новинки. Если у вас на то время были новинки, которых ранее не было в сети, то наверняка там был и ваш продукт", - сказал глава государства, общаясь с работниками предприятия.

По словам белорусского лидера, отношение Владимира Путина и в целом россиян к белорусской продукции самое хорошее.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня предприятие "Молочный мир", где перерабатывают молоко, производят сыры, масло, мороженое, йогурты, глазированные сырки и сухие продукты.

Напомним, 22 февраля в Сочи состоялась встреча президентов двух стран. На ней Лукашенко подарил Путину белорусские хамон и пармезан, сало, колбасы и другие мясные деликатесы.

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