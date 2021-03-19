В Кремле оценили возможность новой холодной войны между Россией и США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Россия надеется на лучшее в отношениях с США, но всегда готова к худшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал мнение экспертов о возможной новой "холодной войне" между странами.

Президент США Джо Байден некорректно высказался в адрес своего российского коллеги и заявил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. В свою очередь, президент РФ в ответ на слова хозяина Белого дома пожелал ему здоровья и предложил побеседовать в пятницу или понедельник в прямом эфире. В Вашингтоне на инициативу Путина сказали, что президенты уже беседовали, а сам Байден отказался отвечать на вопрос журналистов, согласен ли он к диалогу с российским лидером.

"Все-таки, наблюдатели и специалисты - они как раз зарабатывают хлеб на подобных прогнозах. Мы, конечно, всегда надеемся на лучшее, но всегда готовы к худшему, при этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к мнению экспертов о возможной новой "холодной войне" между Россией и США.

Песков обратил внимание, что Путин "четко заявил о своем желании, несмотря ни на что, продолжать отношения между двумя странами, потому что это в интересах не только наших двух стран, но и в интересах всего мира". "Но, конечно, мы не можем не учитывать слова господина Байдена", - добавил Песков.

Никаких дебатов, а продолжение диалога

Песков отметил, что никаких дебатов между Путиным и Байденом быть не может – российский президент предложил "просто пообщаться, продолжить диалог глав двух государств".

Пресс-секретарь президента РФ предположил, что в ходе беседы лидеры могли бы среди прочих тем также обсудить безосновательные обвинения со стороны Штатов.

"Наверное, много вопросов у президентов друг к другу. Вопросы, связанные с двусторонними отношениями, вопросы, связанные с тем, как их выстраивать дальше, вопросы, связанные с постоянными безосновательными обвинениями России во всем, в чем только можно и так далее и тому подобное", - сказал Песков.

Если разговор не состоится

Песков подчеркнул, что в Москве готовы провести разговор Путина и Байдена в любое время. Напомним, говоря о возможном диалоге президент РФ предложил американскому коллеги поговорить в пятницу или понедельник. В Белом доме заявили, что в пятницу Байден "очень занят".

"(…) еще остается вариант с понедельником. Или остается еще вариант - в любое удобное время для президента США", - сказал Песков.

Что касается технической части вопроса, то, по словам Пескова, разговор президентов может состояться по закрытой связи публично. "Но, собственно, Путин и имел в виду публично пообщаться, не закрывая и не скрывая от народов двух стран", - добавил он.

Песков отметил, что в Москве пока не знают о реакции Белого дома на предложение Путина. Если же никакого ответа от Вашингтона не последует, то попытки настаивать на такой дискуссии вряд ли будут продолжаться.

"Естественно, вряд ли они будут продолжаться до бесконечности. Здесь не нужны никакие попытки, здесь сделан запрос - на него или есть ответ, или нет ответа. Отсутствие ответа - это в целом отказ от такого общения", - уточнил Песков.

На вопрос, рассматривается ли в Кремле вариант, что разговор между лидерами двух стран не состоится и как это будет расценено Москвой, Песков еще раз напомнил, что президент России выступил с инициативой разговора после "очень плохого" высказывания американского коллеги.

"Президент (Путин) сказал, что, несмотря ни на что, нет смысла играть в такую мегафонную дипломатию, обмениваться колкостями и есть смысл просто поговорить друг с другом, есть смысл продолжать отношения России и США. Это мировоззрение и это подход президента Российской Федерации Путина. Но, конечно, я не могу вам ничего говорить о потенциальном подходе президента Байдена", - отметил представитель Кремля.

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