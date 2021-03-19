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МИД Дании изменил название Беларуси в официальных обращениях
19.03.2021 15:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
С 18 марта Министерство иностранных дел Дании изменило название Hviderusland (Белая Россия) на Belarus (Беларусь) в официальных обращениях. Об этом ведомство
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод объявил о смене традиционного названия Белая Россия на Беларусь и заявил, что «пора использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением».
Он добавил, что такого рода изменения окажут моральную поддержку мирным протестам в стране.
«Нельзя недооценивать поддержку, которую можно оказать при смене имени. И я знаю, что люди это ценят, потому что речь идет об идентичности, национальной независимости и уважении», -
Отметим, в январе текущего года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская
Помимо моральной поддержки Дания собирается помочь и материально. Вчера стало известно об учреждении нового Фонда демократии «в ответ на серьезные демократические вызовы и нарушения прав человека» в Беларуси,
Планируется выделить 50 млн датских крон (более 8 млн долларов) на поддержку гражданского общества, международного обмена и демократического развития в Беларуси, Украине, Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджане.
Напомним, в начале февраля глава МИД ФРГ Хайко Маас
«Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона», - заявлял Маас.
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С 18 марта Министерство иностранных дел Дании изменило название Hviderusland (Белая Россия) на Belarus (Беларусь) в официальных обращениях.
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