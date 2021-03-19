МИД Дании изменил название Беларуси в официальных обращениях

С 18 марта Министерство иностранных дел Дании изменило название Hviderusland (Белая Россия) на Belarus (Беларусь) в официальных обращениях. Об этом ведомство сообщило в своем Twitter.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод объявил о смене традиционного названия Белая Россия на Беларусь и заявил, что «пора использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением».

Он добавил, что такого рода изменения окажут моральную поддержку мирным протестам в стране.

«Нельзя недооценивать поддержку, которую можно оказать при смене имени. И я знаю, что люди это ценят, потому что речь идет об идентичности, национальной независимости и уважении», - цитирует министра dr.dk.

Отметим, в январе текущего года экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обращалась к министру иностранных дел Литвы Габриэлиусу Ландсбергису с предложением изменить название республики с Baltarùsija на Belarusià. Она говорила, что изменив название страны, Литва проявила бы уважение к суверенитету Беларуси и поддержала «языковую и культурную идентичность белорусского народа».

Помимо моральной поддержки Дания собирается помочь и материально. Вчера стало известно об учреждении нового Фонда демократии «в ответ на серьезные демократические вызовы и нарушения прав человека» в Беларуси, сообщает ТАСС.

Планируется выделить 50 млн датских крон (более 8 млн долларов) на поддержку гражданского общества, международного обмена и демократического развития в Беларуси, Украине, Грузии, Молдавии, Армении и Азербайджане.

Напомним, в начале февраля глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил , что Германия выделит 21 млн евро на поддержку белорусского гражданского общества.

«Придет день, когда народ Беларуси сможет жить в условиях демократии, свободы и верховенства закона», - заявлял Маас.