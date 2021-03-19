Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Министерство иностранных дел Дании будет использовать название Belarus вместо Hviderusland, сообщила пресс-служба ведомства в своем Twitter-аккаунте .

"Пришло время использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом", – говорится в сообщении.

Теперь МИД Дании будет использовать название Belarus. Ранее внешнеполитическое ведомство называло нашу страну Hviderusland, что дословно переводится как "Белая Россия".

Соседи тоже задумывались

Литовцы также задумывались о переименовании нашей страны. Сейчас Беларусь там называют Gudija и Baltarusija, а белорусов – гудами.

Руководитель государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис отмечал, что пока нет возможности рассмотреть вопрос об изменении названия Беларуси, используемого в балтийской республике.

По его словам, названия государств – не политическая разменная монета, поэтому комиссия пока ничего не будет менять.

Однако он уточнил, что изменение литовского названия Беларуси может произойти в будущем, когда поступит официальный запрос, как это было с Грузией (страна на литовском сейчас называется Сакартвело (Sakartvelas) – Sputnik).