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Лукашенко гарантировал белорусам других президентов

19.03.2021 16:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Беларусь не будет никому кланяться и стоять на коленях, а в стране появятся другие президенты, заявил глава государства Александр Лукашенко во время посещения предприятия "Молочный Мир".

"Живем как можем, и не хуже других. Поэтому держитесь своей земли. Будут у вас другие президенты. Я вам гарантирую. Тогда вы, сравнив все, поймете. А сейчас просто наберитесь терпения", – сказал Лукашенко.

Он отметил важность народного единства, особенно в это непростое время, которое переживает весь мир. По его словам, нужно быть ближе друг к другу, не бросаться в разные стороны и все это пережить.

"Мир ошалел, и люди в этом мире потеряли ориентацию. А в этот момент не надо бросаться в разные стороны. Поэтому я и объявил этот год Годом народного единства", – пояснил глава государства.

Он добавил, что подавляющее большинство людей хотят жить мирно и спокойно, а социологические исследования показывают: люди боятся потерять стабильность и порядок в стране.

"Это дорогого стоит. Люди поняли, что они могли или могут потерять. И нам этого допустить нельзя", – констатировал глава государства.

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Теги: Минск
 
 
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Он отметил важность народного единства в Беларуси, особенно в это непростое время, которое переживает весь мир.
 
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