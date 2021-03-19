О политике, экономике и торговле: Головченко и Мезенцев провели встречу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Тему углубления белорусско-российского сотрудничества в различных сферах обсудили на встрече премьер-министр Беларуси Роман Головченко и посол РФ Дмитрий Мезенцев, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

"На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также взаимодействие в рамках Союзного государства", – сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси.

Премьер-министр отметил, что совместная работа правительств двух стран по углублению сотрудничества в Союзном государстве будет способствовать взаимному экономическому росту.

Как ранее заявлял журналистам посол Мезенцев, в настоящее время идет подготовка к визиту премьер-министра России Михаила Мишустина в Беларусь, где у него запланированы переговоры с белорусским коллегой Романом Головченко.

Диалог на уровне премьер-министров Беларуси и России – важнейшее условие интеграционной работы, сказал посол России.

"Повестка та же самая – мы должны стать сильнее совместно. Мы должны находить точки приложения сил на совместные производства. Мы должны уйти от сиюминутных споров, а даже если они и есть, не делать из них вселенскую трагедию", – отметил глава российской дипмиссии.

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