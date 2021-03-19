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Путин освободил Мезенцева от должности посла в Беларуси
19.03.2021 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 мар – Sputnik. Российский президент Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей посла РФ в Беларуси.
"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь", – говорится в указе главы государства.
Как ранее сообщали СМИ, Мезенцев может стать госсекретарем Союзного государства,
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Москва в третий раз за последние три года меняет своего посла в Минске.
После "посольского долгожителя" Александра Сурикова, который возглавлял посольство РФ в Минске рекордные 12 лет, на должность посла в августе 2018 года был назначен Михаил Бабич. Он поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего президент России освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева. Последний руководил посольством почти два года.
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Соответствующий указ российский президент подписал в пятницу 19 марта: Мезенцев, как ожидается, станет госсекретарем Союзного государства.
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