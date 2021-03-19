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Путин освободил Мезенцева от должности посла в Беларуси

19.03.2021 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Российский президент Владимир Путин освободил Дмитрия Мезенцева от исполнения обязанностей посла РФ в Беларуси.

Sputnik
Комитет ГД поддержал кандидатуру Лукьянова на пост посла России в Беларуси

"Освободить Мезенцева Дмитрия Федоровича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь", – говорится в указе главы государства.

Как ранее сообщали СМИ, Мезенцев может стать госсекретарем Союзного государства, сменив на этой должности Григория Рапоту.

Десятого марта комитет Госдумы России по делам СНГ рекомендовал кандидатуру Евгения Лукьянова на пост посла РФ в Беларуси.

Как часто менялись российские послы в Беларуси

Москва в третий раз за последние три года меняет своего посла в Минске.

После "посольского долгожителя" Александра Сурикова, который возглавлял посольство РФ в Минске рекордные 12 лет, на должность посла в августе 2018 года был назначен Михаил Бабич. Он поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего президент России освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева. Последний руководил посольством почти два года.

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Теги: Минск
 
 
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Соответствующий указ российский президент подписал в пятницу 19 марта: Мезенцев, как ожидается, станет госсекретарем Союзного государства.
 
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