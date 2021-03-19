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Президент Александр Лукашенко пообщался с коллективом ОАО "Молочный мир"

19.03.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В разговоре с коллективом предприятия Александр Лукашенко отметил высокую конкуренцию на рынке не только среди производителей молочки. Новый тренд - прививки от COVID. И это тот случай, когда речь в первую очередь не о самочувствии людей, а о том, сколько на нем можно заработать.

Президент заверил: в Беларуси приложат все усилия ради здоровья и жизни. Всех желающих провакцинируют без лишнего шума и очередей. А что касается британского штамма или еще какого-либо - лечить будем всех и от всего. Белорусские медики готовы.

А. Лукашенко: Мы мало говорили молодежи, что белорусский народ выдержал в истории

Говорили и о том, что нужно больше рассказывать молодежи, что белорусский народ пережил в своей истории. Тема геноцида, в первую очередь, ассоциируется с евреями, но белорусы в годы Великой Отечественной войны прошли через подобное. Мало того, сегодня и вовсе появляются попытки героизировать нацизм. В правительстве за эту тему взялись основательно. В одном из вопросов сотрудники предприятия упомянули и о годовщине заключения "Рижского договора" 1921 года - по нему белорусские земли были разделены и их западная часть отошла Польше. Эффект дежавю. Президент в минувшем году об этом говорил неоднократно. И только после августовских событий многие поняли суть этого предупреждения. Беларусь была и останется сторонницей многовекторного диалога, а внутренние дела нашей страны будут решаться исключительно в интересах наших граждан, - заверил Президент.


Президент о важности народного единства

На фоне непростого периода, который переживает весь мир, спросили Президента и о том, как пройти через это достойно. Беларусь столкнулась с серьезным вызовом, к которому не была готова. 

Разговор получился на злобу дня и откровенным по всем вопросам. Впрочем, как поделятся после сотрудники предприятия, такого диалога и ждали. А это коллективное фото на память, о котором Президента попросили работники завода, обязательно найдет место в коридорах молочного флагмана и в личных коллекциях его сотрудников.

 
 
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В разговоре с коллективом предприятия Александр Лукашенко отметил высокую конкуренцию на рынке не только среди производителей молочки. Новый тренд - прививки от...
 
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