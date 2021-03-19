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Путин освободил Мезенцева от должности российского посла в Беларуси
20.03.2021 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси. Об этом
Сегодня 12 марта президентом России указ об освобождении Мезенцева «от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь».
Дмитрий Мезенцев работал на должности дипломата с апреля 2019 года. За последние 3 года это третья смена российского посла в Минске.
По словам первого зампредседателя комитета Госдумы Константина Затулина, экс-посол может занять пост секретаря Союзного государства России и Беларуси, однако этот вопрос решается самим Союзным государством.
В опубликованном сегодня документе не уточняется, кто придет на место Мезенцева. Однако недавно стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
На данный момент Лукьянов является главой российской дипмиссии в Латвии. У него большой опыт работы в российском Совбезе и серьезный экономический и банковский бэкграунд.
Как писал «Коммерсантъ», Лукьянов, «как и два его предшественника Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец».
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Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт российского президента.
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