Путин освободил Мезенцева от должности российского посла в Беларуси

Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от должности посла России в Беларуси. Об этом сообщает официальный сайт российского президента.

Сегодня 12 марта президентом России указ об освобождении Мезенцева «от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Беларусь».

Дмитрий Мезенцев работал на должности дипломата с апреля 2019 года. За последние 3 года это третья смена российского посла в Минске.

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы Константина Затулина, экс-посол может занять пост секретаря Союзного государства России и Беларуси, однако этот вопрос решается самим Союзным государством.

В опубликованном сегодня документе не уточняется, кто придет на место Мезенцева. Однако недавно стало известно, что комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками утвердил 69-летнего Евгения Лукьянова на данную должность. Причем замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что соответствующее решение принято президентом.

На данный момент Лукьянов является главой российской дипмиссии в Латвии. У него большой опыт работы в российском Совбезе и серьезный экономический и банковский бэкграунд.

Как писал «Коммерсантъ», Лукьянов, «как и два его предшественника Михаил Бабич и Дмитрий Мезенцев, не карьерный дипломат, а, скорее, политический назначенец».