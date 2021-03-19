«Молодые, толковые»: Лукашенко назвал кандидатов на пост президента

Сегодня Александр Лукашенко посетил предприятие «Молочный мир» и во время беседы с работниками высказал свое мнение относительно смены власти и «толковых» кандидатов, «знающих страну». Видео с выступлением Лукашенко опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

«Транзит власти один — выборы: народ избрал — всё», — заявил Александр Лукашенко.

Сразу же добавив, что его дети не будут претендовать на пост президента.

«Вот у меня тут два человека моих (показывает на Караева и Караника), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами», — сказал Лукашенко.

А затем охарактеризовал своих кандидатов: Юрий Караев – генерал, Владимир Караник – губернатор, «молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране».

Лукашенко отметил, что начинает уже «присматриваться» к людям, кто, по его мнению, мог бы занять пост президента Беларуси.

«Оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать», — продолжил Александр Лукашенко.

Напомни, недавно Лукашенко заявил о невозможности трансфера власти в Беларуси. Он говорил, что ни его дети, ни внуки, ни правнуки не будут претендовать на должность президента Беларуси.

«Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти», — сообщал Лукашенко. Также он отметил, что следующе выборы главы государства могут пройти в январе-феврале 2022 года (после принятия новой Конституции).