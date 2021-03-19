Лукашенко назначил Мезенцева на пост госсекретаря Союзного государства

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил бывшего российского посла Дмитрия Мезенцева на должность госсекретаря Союзного государства (СГ), сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".

Сегодня президент Беларуси, который также является председателем Высшего Госсовета Союзного государства, освободил от должности госсекретаря СГ Григория Рапоту.

Данные кадровые перестановки прописаны в постановлении №1 "О Государственном секретариате".

Ранее в пятницу стало известно, что Дмитрий Мезенцев освобожден от обязанностей посла РФ в Беларуси указом президента России Владимира Путина.

Реакция российского МИД

Назначение Дмитрия Мезенцева госсекретарем Союзного государства прокомментировали в МИД РФ. Там выразили убеждение, что на новом посту он продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, в Москве "убеждены, что в качестве руководителя союзного органа Дмитрий Мезенцев обеспечит преемственность работы на ответственном посту Государственного секретаря и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске".

Она также выразила признательность Григорию Рапоте за его вклад в союзнические отношения двух стран.

"Благодаря его инициативной позиции стала возможной реализация значимых союзных программ в различных областях", – подчеркнула Захарова.

О Дмитрии Мезенцеве

Дмитрий Мезенцев – уроженец Ленинграда, во время службы в армии был сотрудником армейской печати, член Союза журналистов СССР и России. В 2000-м был президентом Центра стратегических разработок, который обеспечивал избирательную кампанию Владимира Путина.

С 2002 по 2012 годы занимал различные должности в администрации Иркутской области, включая и пост губернатора. С 2013 по 2016 год – генсек Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В 2012 году Мезенцев выдвигался на президентские выборы от профсоюза Восточно-Сибирской железной дороги, однако ЦИК отказал кандидату в регистрации из-за недостаточного количества подписей. С 2016 года – член Совфеда Федерального собрания Российской Федерации.

30 апреля 2019 года был назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь. Проработал на этой должности вплоть до 19 марта 2021 года.

О Григории Рапоте

Григорий Рапота был госсекретарем Союзного государства почти 10 лет – он был назначен на эту должность 25 ноября 2011 года, к исполнению обязанностей приступил с 15 декабря.

Российский государственный и политический деятель, генерал-лейтенант запаса Григорий Рапота родился 5 февраля 1944 в Москве, в конце 90-х работал в Совбезе России, был гендиректором "Росвооружения", генсекретарем Евразийского экономического сообщества. До назначения на пост госсекретаря Союзного государства исполнял обязанности полномочного представителя президента РФ в Приволжском Федеральном округе.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, сегодня принята Директива №1 об объявлении благодарности Григорию Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.

Первым государственным секретарем Союзного государства был Павел Бородин, он этот пост занимал более 10 лет – с 26 января 2000 года до 25 ноября 2011 года.

О Союзном государстве

Союзное государство Беларуси и России было образовано в 1996 году – 2 апреля главы двух государств подписали Договор о его создании. В соответствии с Договором, СГ базируется на принципах суверенного равенства государств-участников, добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. Союзное государство имеет свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности.

Постоянный Комитет СГ образован 27 июня 2000 года. Он обеспечивает деятельность Высшего Государственного Совета и Совета министров Союзного государства. Подчиняется Совету министров Союзного государства.

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