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«Молодые, толковые»: Лукашенко назвал кандидатов на пост президента

20.03.2021 16:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Сегодня Александр Лукашенко посетил предприятие «Молочный мир» и во время беседы с работниками высказал свое мнение относительно смены власти и «толковых» кандидатов, «знающих страну». Видео с выступлением Лукашенко опубликовал близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

«Транзит власти один — выборы: народ избрал — всё», - заявил Александр Лукашенко.

И сразу же добавил, что его дети не будут претендовать на пост президента.

«Вот у меня тут два человека моих (показывает на Караева и Караника), они могут участвовать в президентских выборах, будут крепкими кандидатами», — сказал Лукашенко.

А затем охарактеризовал своих кандидатов: Юрий Караев – генерал, Владимир Караник – губернатор, «молодые, новое поколение, толковые, знающие цену этой стране».

Лукашенко отметил, что начинает уже «присматриваться» к людям, кто, по его мнению, мог бы занять пост президента Беларуси.

«Оказывается, есть у нас люди достойные, знающие страну. Они и будут конкурировать», — продолжил Александр Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко заявил о невозможности трансфера власти в Беларуси. Он говорил, что ни его дети, ни внуки, ни правнуки не будут претендовать на должность президента Беларуси.

«Все будет по Конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти», — сообщал Лукашенко. Также он отметил, что следующе выборы главы государства могут пройти в январе-феврале 2022 года (после принятия новой Конституции).

О потенциальных кандидатах

Юрий Караев – глава МВД с июня 2019 по октябрь 2020 года. В этом месяце Александр Лукашенко назначил его помощником президента – инспектором по Гродненской области и присвоил специальное звание генерал-лейтенанта милиции.

«При любой массовой схватке, при пресечении групповых или массовых нарушений общественного порядка получается так, что воздействуют на тех, кто специально на это шел, и на тех, кто оказался рядом, не ушел вовремя, не сумел отскочить», - говорил Караев после жестокого подавления послевыборных акция протеста. 

Он говорил, что «организовывал не насилие, а организовывал охрану общественного порядка». «Для сохранения государства, для сохранения общественного порядка какое-то минимальное насилие, такое, соразмерное, все же бывает. И без него ну невозможно», - сказал он.

Уходя с должности, Караев говорил подчиненным, что «белорусы в большинстве своем – народ туповатый и недалекий в большинстве своем».

Владимир Караник ранее возглавлял белорусский Минздрав, в августе Лукашенко назначил его председателем Гродненского облисполкома.

В августе 2020 г., общаясь с работниками «Гродно Азота», мэр Гродно Караник говорил, что заявления о «неоправданной жестокости государственных структур» - это подмена понятий и в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно: «У нас всех послушать - все либо ходили за хлебушком, либо, извините меня, просто стояли в стороне, погулять вышли».

После президентских выборов 9 августа в Беларуси начались и продолжаются до сих пор репрессии против граждан страны, несогласных с результатами выборов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня Александр Лукашенко посетил предприятие «Молочный мир» и во время беседы с работниками высказал свое мнение относительно смены власти и «толковых»...
 
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