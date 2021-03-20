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Во время рабочей поездки по Гродненской области Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент"
20.03.2021 12:37 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTО народном единстве, драке вакцин, поиске места белорусской продукции на мировых рынках, а также о своевременной ставке на модернизацию молочной отрасли и выпуск новых востребованных продуктов. Обстоятельный разговор состоялся накануне в Гродненской области, где Президент побывал с рабочей поездкой.
В Гродно разрабатывают собственные уникальные рецепты, в том числе и элитных сыров. Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент" - это один из сверхтвердых сыров. Глава государства оценил и еще одну новинку - сыр с трюфелем. Общее фото останется на память от общения с коллективом предприятия.
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Во время рабочей поездки по Гродненской области Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент"
О народном единстве, драке вакцин, поиске места белорусской продукции на мировых рынках, а также о своевременной ставке на модернизацию молочной отрасли и выпуск...
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