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Во время рабочей поездки по Гродненской области Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент"

20.03.2021 12:37 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

О народном единстве, драке вакцин, поиске места белорусской продукции на мировых рынках, а также о своевременной ставке на модернизацию молочной отрасли и выпуск новых востребованных продуктов. Обстоятельный разговор состоялся накануне в Гродненской области, где Президент побывал с рабочей поездкой. На предприятии "Молочный мир" речь шла о полном цикле производства. Это  один из лидеров молочной отрасли. Более 91 % акций принадлежат государству. Модернизация сыроделия увеличила мощности завода в четыре раза. Здесь внедрены передовые технологии - в цехах и в хранилищах работают роботы.  

В Гродно разрабатывают собственные уникальные рецепты, в том числе и  элитных сыров. Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент" - это один из сверхтвердых сыров. Глава государства  оценил и еще одну новинку - сыр с трюфелем.  Общее фото  останется на память от общения с коллективом предприятия.  

 
Теги: Гродно
 
 
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О народном единстве, драке вакцин, поиске места белорусской продукции на мировых рынках, а также о своевременной ставке на модернизацию молочной отрасли и выпуск...
 
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