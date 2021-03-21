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Конституционная комиссия начала работу над основным законом

21.03.2021 22:47 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На неделе работу над основным законом - т. е. конституцией, начала Конституционная комиссия. Соответствующий указ подписал Президент.

Конституция ко времени

Обобщить все предложения и представить их главе государства необходимо до 1 августа. Далее проект конституции вынесут на республиканский референдум. Изменения вносят не потому, что документ себя исчерпал. С ним мы сформировались как суверенное государство, отметил Александр Лукашенко на встрече с членами комиссии. Однако пришло время основной закон актуализировать. В основе конституции должны сохраниться наши национальные интересы, политические и правовые традиции. 

А. Лукашенко: Работа комиссии должна быть прозрачной и открытой

Конституционная комиссия начала работу над основным законом


В состав Конституционной комиссии вошли 36 человек. Это представители госорганов, юристы, парламентарии, представители оппозиции, общественные деятели, заслуженные и авторитетные люди с активной гражданской позицией. Руководить работой будет председатель Конституционного суда, заслуженный юрист Петр Миклашевич. Таким образом, в подготовке новой редакции конституции примут участие как профессионалы, так и простые граждане. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что работа комиссии должна быть прозрачной и открытой. 
 
 
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На неделе работу над основным законом - т. е. конституцией, начала Конституционная комиссия. Соответствующий указ подписал Президент. Конституция ко времени ...
 
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