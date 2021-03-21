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Ключевые темы командировки Президента в Гродно - развитие, модернизация и экспорт молочной продукции

22.03.2021 06:31 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Результаты модернизации белорусской переработки, экспортные поставки наших продуктов и скорый старт посевной кампании - ключевые темы командировки Президента в Гродно. Александр Лукашенко в конце недели побывал на предприятии "Молочный мир" и пообщался с коллективом завода. 

Время показало, что решение перестроить работу молокоперерабатывающих предприятий, выстроить полный цикл производства было своевременным. Сегодня экспорт продовольствия приносит серьезные деньги. Наши производители осваиваются и разворачиваются на привлекательном китайском рынке. Качество позволяет. А белорусские деликатесы не стыдно презентовать даже коллегам-президентам.

Новый тренд - прививки от COVID-19

В разговоре с коллективом предприятия Александр Лукашенко отметил высокую конкуренцию на рынке не только среди производителей молочки. Новый тренд - прививки от COVID. В мире развернулась настоящая драка вакцин. 

Но здесь, скорее, вопрос не здоровья, а денег. Президент заверил: в Беларуси всех желающих провакцинируют без лишнего шума и очередей. На фоне непростого периода, который переживает весь мир, спросили Президента и о том, как пройти через это достойно. Беларусь столкнулась с серьезным вызовом, к которому не была готова.

Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент"

В Гродно разрабатывают собственные уникальные рецепты, в том числе и элитных сыров. Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент". Это один из сверхтвердых сыров. Не каждый продукт можно вот так запросто продавать под этой маркой. Но гродненским производителям Президент доверяет!
 
Теги: Гродно
 
 
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Результаты модернизации белорусской переработки, экспортные поставки наших продуктов и скорый старт посевной кампании - ключевые темы командировки Президента в...
 
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