|
Ключевые темы командировки Президента в Гродно - развитие, модернизация и экспорт молочной продукции
22.03.2021 06:31 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРезультаты модернизации белорусской переработки, экспортные поставки наших продуктов и скорый старт посевной кампании -
Время показало, что решение перестроить работу молокоперерабатывающих предприятий, выстроить полный цикл производства было своевременным. Сегодня экспорт продовольствия приносит серьезные деньги. Наши производители осваиваются и разворачиваются на привлекательном китайском рынке. Качество позволяет. А белорусские деликатесы не стыдно презентовать даже коллегам-президентам.
Новый тренд - прививки от COVID-19В разговоре с коллективом предприятия Александр Лукашенко отметил высокую конкуренцию на рынке не только среди производителей молочки. Новый тренд - прививки от COVID. В мире развернулась настоящая драка вакцин.
Но здесь, скорее, вопрос не здоровья, а денег. Президент заверил: в Беларуси всех желающих провакцинируют без лишнего шума и очередей. На фоне непростого периода, который переживает весь мир, спросили Президента и о том, как пройти через это достойно. Беларусь столкнулась с серьезным вызовом, к которому не была готова.
Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент"В Гродно разрабатывают собственные уникальные рецепты, в том числе и элитных сыров. Александру Лукашенко представили новинку - сыр "Президент". Это один из сверхтвердых сыров. Не каждый продукт можно вот так запросто продавать под этой маркой. Но гродненским производителям Президент доверяет!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ключевые темы командировки Президента в Гродно - развитие, модернизация и экспорт молочной продукции
Результаты модернизации белорусской переработки, экспортные поставки наших продуктов и скорый старт посевной кампании - ключевые темы командировки Президента в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)