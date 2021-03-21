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Лукашенко: под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов

22.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 мар - Sputnik. В Беларуси невозможно возрождение идей фашизма, сказал глава государства на памятном мероприятии в мемориальном комплексе "Хатынь", передает корреспондент Sputnik.

"Хотел бы обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма. Пусть это единицы, как говорят в семье не без урода. Но такие, к сожалению есть и в современной Беларуси", - считает белорусский лидер.

  • Лукашенко: под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов
    Памятное мероприятие в мемориальном комплексе "Хатынь"
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Лукашенко: под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов
    Памятное мероприятие в мемориальном комплексе "Хатынь"
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Лукашенко: под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов
    Всебелорусская молитва в Хатыни
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Лукашенко: под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов
    Всебелорусская молитва в Хатыни
    © Sputnik / Виктор Толочко
  • Лукашенко: под БЧБ-флагами проводился геноцид белорусов
    Всебелорусская молитва в Хатыни
    © Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко
Памятное мероприятие в мемориальном комплексе "Хатынь"

Александр Лукашенко отметил, что обращается ко всем, "кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам, под которыми проводился геноцид белорусского народа".

"Мы занялись этой проблемой и мы покажем и докажем всему миру, что такое геноцид", - заверил он. После чего добавил ,что те, кто сейчас поучают нас, как жить, не имеют на это, как минимум, права.

"Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: иди и смотри. Иди в Хатынь, Борки, Алу, Дальву, Шуневку, Озаричи, мемориал Тростенец, Яму, Красный Берег", - напомнил о местах преступлений в годы войны глава государства. Призвал посмотреть на них глазами жертв нацистов.

По его мнению, белорусы испытали настоящие человеческие страдания, но остались непокоренными и непобежденными.

"Нам никогда не забыть страшную историю Великой Отечественной войны. Мы никогда не простим жестокость, бесчеловечность и бесчинства врага на нашей земле. Мы это помним и в этом наша сила", - особо подчеркнул Александр Лукашенко.

В завершение мероприятия глава государства обратил внимание, что "пока мы приходим к памятникам и святыням нашей Беларуси, значит мы будем жить и будет существовать наша страна. Как только мы забудем эти тропы, эти дороги к этим святым местам, мы погибнем, как народ и как нация".

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Теги: Минск
 
 
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