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Поздравление биатлонистке Динаре Алимбековой

22.03.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

"Твои успехи и почетный титул лучшей молодой биатлонистки мира - прекрасный пример для подражания для нашей молодежи, значимый вклад в развитие богатых традиций белорусской школы биатлона", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсменке, ее коллегам по команде и тренерскому составу здоровья и новых спортивных достижений. 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде. "Твои...
 
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