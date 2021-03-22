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Экс-госсекретарь Союзного государства станет сенатором

22.03.2021 12:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Григорий Рапота станет сенатором в Совете Федерации от исполнительной власти Курской области.

На новую должность экс-госсекретаря Союзного государства назначил губернатор этого российского региона Роман Старовойт.

"Подписал постановление о наделении полномочиями представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области в Совете Федерации Рапоты Григория Алексеевича", - сказал губернатор Курской области на совещании в администрации региона.

Он назвал Рапоту "политическим тяжеловесом", "уважаемым во всех органах власти человеком".

Старовойт также напомнил, что должность сенатора от области была вакантной с начала декабря прошлого года.

Предшественник Рапоты в Совете Федерации Александр Михайлов ранее был губернатором Курской области, а в верхнюю палату парламента перешел в 2018 году, он скончался на 70-м году жизни в декабре 2020 года.

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Десять лет работал Госсекретарем СГ

Григорий Рапота ушел в отставку на прошлой неделе, хотя о планах покинуть пост госсекретаря Союзного государства он сообщал прессе еще в феврале.

Григорию Рапоте – генерал-лейтенант, ему 77 лет. Родился в Москве, работал в советские годы в КГБ, а после занимал различные должности в Службе внешней разведки.

С1999 по 2011 работал в российском правительстве. С 2001 по 2007 годы был генсеком Евразийского экономического сообщества. В 2008 году стал полпредом президента России в Южном Федеральном округе.

В 2011 году Рапота был назначен госсекретарем Союзного государства России и Беларуси. В этой должности он пробыл десять лет.

Пост госсекретаря Союзного государства теперь занимает Дмитрий Мезенцев, ранее он был послом России в Беларуси.

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Теги: Минск
 
 
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Такое решение принял губернатор Курской области Роман Старовойт, назвав Григория Рапоту "политическим тяжеловесом" и "уважаемым в органах власти человеком".
 
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