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Кремль: проведение конституционной реформы – внутреннее дело Беларуси
22.03.2021 13:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проинформировал президента России Владимира Путина о планах по конституционной реформе, но "никто никому ничего не обещал", об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"У них (Лукашенко и Путина - Sputnik) были обсуждения. Речь идет не об обещаниях. Речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и по конституционной реформе", - сказал Песков.
От также подчеркнул, что конституционная реформа – внутреннее дело Беларуси.
Разговор с Путиным
При посещении в минувшую пятницу
"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас – собственного народа", – заявил он и добавил, что российский коллега мог только поинтересоваться его мыслями на этот счет, а вопрос затрагивался лишь в общих чертах.
Конституционные изменения
Первое заседание
Комиссия будет заниматься разработкой предложений по изменениям в Основной закон и обеспечить их всенародное обсуждение. До 1 августа главе государства должны быть представлены предложения по изменению Конституции, далее их вынесут на республиканский референдум.
В составе комиссии – 36 человек, ее возглавляет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Заместители – председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. В комиссию вошли члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители органов местного самоуправления, реального и финансового секторов экономики, общественных объединений, науки и образования, культуры и спорта.
Конституция в современной Беларуси была принята 15 марта 1994 года Верховным судом, далее Основной закон изменялся на референдумах в 1996 и 2004 годах. Очередная тема изменения Конституции назрела на фоне внутриполитического кризиса в стране, который возник после президентских выборов.
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Пресс-секретарь главы президента России прокомментировал высказывания о том, что якобы Лукашенко обещал Путину реформу Конституции.
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