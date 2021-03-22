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Кремль: проведение конституционной реформы – внутреннее дело Беларуси

22.03.2021 13:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко проинформировал президента России Владимира Путина о планах по конституционной реформе, но "никто никому ничего не обещал", об этом заявил в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"У них (Лукашенко и Путина - Sputnik) были обсуждения. Речь идет не об обещаниях. Речь идет о том, что президент Лукашенко информировал президента Путина о дальнейших планах, в том числе и по конституционной реформе", - сказал Песков.

От также подчеркнул, что конституционная реформа – внутреннее дело Беларуси.

Разговор с Путиным

При посещении в минувшую пятницу предприятия "Молочный Мир" Лукашенко отметил, что тема реформы Основного документа на переговорах с Путиным не затрагивалась.

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас – собственного народа", – заявил он и добавил, что российский коллега мог только поинтересоваться его мыслями на этот счет, а вопрос затрагивался лишь в общих чертах.

Конституционные изменения

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 15 марта, днем позже президент подписал указ, согласно которому был расширен ее состав.

Комиссия будет заниматься разработкой предложений по изменениям в Основной закон и обеспечить их всенародное обсуждение. До 1 августа главе государства должны быть представлены предложения по изменению Конституции, далее их вынесут на республиканский референдум.

В составе комиссии – 36 человек, ее возглавляет председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Заместители – председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. В комиссию вошли члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, представители органов местного самоуправления, реального и финансового секторов экономики, общественных объединений, науки и образования, культуры и спорта.

Конституция в современной Беларуси была принята 15 марта 1994 года Верховным судом, далее Основной закон изменялся на референдумах в 1996 и 2004 годах. Очередная тема изменения Конституции назрела на фоне внутриполитического кризиса в стране, который возник после президентских выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-секретарь главы президента России прокомментировал высказывания о том, что якобы Лукашенко обещал Путину реформу Конституции.
 
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