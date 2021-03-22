ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД РФ об отношениях с НАТО: позитивной повестки нет

22.03.2021 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Отношения России и НАТО находятся в самой нижней точке со времен холодной войны, заявил заместитель министра МИД РФ Александр Грушко на круглом столе в Госдуме.

"В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания холодной войны. Альянс, очевидно, не смог адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания вернулся к постулатам холодной войны, защиты от угроз с Востока", - сказал Грушко.

Он отметил, что прекращено все практическое взаимодействие с Россией, даже в тех областях, которые давали очевидный выигрыш безопасности для всех членов Совета Россия-НАТО.

"Таким образом, позитивной повестки дня в наших отношениях с альянсом на сегодня не существует", - констатировал замглавы МИД РФ.

Разговора не будет

В МИД РФ сегодня заявили о том, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с американским лидером Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем.

© Sputnik / Владимир Трефилов
Политолог о Байдене: даже в холодную войну лидеры себе такого не позволяли

В ведомстве подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях, ответственность за это целиком на США.

Ранее Байден некорректно высказался о своем российском коллеге. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Российский МИД расценил высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. В связи со сложившейся ситуацией посол России в США Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций.

Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно, что смотреть в зеркало.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, альянс не смог адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания вернулся к...
 
Новости дня
Новости политики
 
Кремль: проведение конституционной реформы – внутреннее дело Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

21.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by