МИД РФ об отношениях с НАТО: позитивной повестки нет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Отношения России и НАТО находятся в самой нижней точке со времен холодной войны, заявил заместитель министра МИД РФ Александр Грушко на круглом столе в Госдуме.

"В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания холодной войны. Альянс, очевидно, не смог адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания вернулся к постулатам холодной войны, защиты от угроз с Востока", - сказал Грушко.

Он отметил, что прекращено все практическое взаимодействие с Россией, даже в тех областях, которые давали очевидный выигрыш безопасности для всех членов Совета Россия-НАТО.

"Таким образом, позитивной повестки дня в наших отношениях с альянсом на сегодня не существует", - констатировал замглавы МИД РФ.

Разговора не будет

В МИД РФ сегодня заявили о том, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о проведении разговора с американским лидером Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения двусторонних проблем.

В ведомстве подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях, ответственность за это целиком на США.

Ранее Байден некорректно высказался о своем российском коллеге. Он также отметил, что Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась пояснить, были ли слова Байдена о Путине "метафорой". Она добавила, что президент США заявлял ранее, что "не будет сдерживаться" в выражении своей позиции ни в ходе прямых контактов с российским руководством, ни при публичных оценках.

Российский МИД расценил высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. В связи со сложившейся ситуацией посол России в США Анатолий Антонов был отозван в Москву для консультаций.

Путин прокомментировал слова Байдена, пожелав ему здоровья и напомнив, что оценивать других людей - все равно, что смотреть в зеркало.

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