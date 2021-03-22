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МИД РФ об отношениях с НАТО: позитивной повестки нет
22.03.2021 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Отношения России и НАТО находятся в самой нижней точке со времен холодной войны, заявил заместитель министра МИД РФ Александр Грушко на круглом столе в Госдуме.
"В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания холодной войны. Альянс, очевидно, не смог адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания вернулся к постулатам холодной войны, защиты от угроз с Востока", - сказал Грушко.
Он отметил, что прекращено все практическое взаимодействие с Россией, даже в тех областях, которые давали очевидный выигрыш безопасности для всех членов Совета Россия-НАТО.
"Таким образом, позитивной повестки дня в наших отношениях с альянсом на сегодня не существует", - констатировал замглавы МИД РФ.
Разговора не будет
В МИД РФ сегодня заявили о том, что американская сторона не поддержала предложение президента России Владимира Путина о
© Sputnik / Владимир Трефилов
В ведомстве подчеркнули, что упущена еще одна возможность для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях, ответственность за это целиком на США.
Ранее Байден
Российский МИД расценил высказывания как проявление целенаправленной политики Вашингтона, который "на протяжении двух лет сознательно заводил" российско-американское сотрудничество в тупик. В связи со сложившейся ситуацией посол России в США Анатолий Антонов был
Путин прокомментировал слова Байдена,
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По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, альянс не смог адаптироваться к новым условиям безопасности и ради собственного выживания вернулся к...
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