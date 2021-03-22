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Главы МИД стран СНГ осудили вмешательства с целью свержения власти
22.03.2021 19:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 мар – Sputnik. Руководители МИД стран СНГ осудили любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенных государств с целью организации и осуществления политических переворотов, об этом говорится в совместном заявлении министров.
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"Осуждаем … любое вмешательство с целью организации свержения легитимных правительств ", – сказано в тексте заявления.
Главы МИД стран Содружества Независимых Государств считают категорически неприемлемыми военные вмешательства, а также подтверждают важность принципа мирного разрешения споров. Они отметили необходимость работы принципов международного права, которые являются основой равноправных отношений на международной арене. И это влияет, в том числе, и на экономическое благополучие стран и регионов.
Любые санкции, отмечено в заявлении, может вводить только Совет Безопасности ООН.
Дипломаты отметили растущую во всем мире угрозу безопасности граждан различных стран в связи с внешним вмешательством, в том числе военным. Угроза терроризма сохраняется и нужно приложить максимальные меры для совместной борьбы с этим явлением. А сам терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо верой, нацией и страной.
Руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули, что роль ООН не должна ослабевать. Наоборот, должна только усиливаться для обеспечения мира и безопасности.
Главы МИД отметили, что государствам необходимо решать проблемные вопросы с помощью переговоров и дипломатии, а все действия должны быть направлены на снятие политической и военной напряженности, восстановление сотрудничества конфликтующих стран.
"Международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться", – отмечается в заявлении.
В противном случае это грозит дальнейшим ростом напряженности в отношениях различных стран, считают дипломаты СНГ.
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Дипломаты объединения считают неприемлемым любые внешние вторжения, в том числе и военные, а главной в решении споров должна стать дипломатия.
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