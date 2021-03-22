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Главы МИД стран СНГ осудили вмешательства с целью свержения власти

22.03.2021 19:27 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 мар – Sputnik. Руководители МИД стран СНГ осудили любое внешнее вмешательство во внутренние дела суверенных государств с целью организации и осуществления политических переворотов, об этом говорится в совместном заявлении министров.

Документ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Осуждаем … любое вмешательство с целью организации свержения легитимных правительств ", – сказано в тексте заявления.

Главы МИД стран Содружества Независимых Государств считают категорически неприемлемыми военные вмешательства, а также подтверждают важность принципа мирного разрешения споров. Они отметили необходимость работы принципов международного права, которые являются основой равноправных отношений на международной арене. И это влияет, в том числе, и на экономическое благополучие стран и регионов.

Любые санкции, отмечено в заявлении, может вводить только Совет Безопасности ООН.

Дипломаты отметили растущую во всем мире угрозу безопасности граждан различных стран в связи с внешним вмешательством, в том числе военным. Угроза терроризма сохраняется и нужно приложить максимальные меры для совместной борьбы с этим явлением. А сам терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо верой, нацией и страной.

Руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули, что роль ООН не должна ослабевать. Наоборот, должна только усиливаться для обеспечения мира и безопасности.

Главы МИД отметили, что государствам необходимо решать проблемные вопросы с помощью переговоров и дипломатии, а все действия должны быть направлены на снятие политической и военной напряженности, восстановление сотрудничества конфликтующих стран.

"Международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств, их собственности и должностных лиц, должны неукоснительно соблюдаться", – отмечается в заявлении.

В противном случае это грозит дальнейшим ростом напряженности в отношениях различных стран, считают дипломаты СНГ.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Дипломаты объединения считают неприемлемым любые внешние вторжения, в том числе и военные, а главной в решении споров должна стать дипломатия.
 
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