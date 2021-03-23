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Глава МИД Беларуси и советник госдепа США поговорили по телефону

23.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с советником Госдепартамента США Дереком Шолее ситуацию в республике, а также двусторонние отношения между двумя странами, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Стороны обсудили предстоящий обмен послами и выразили надежду, что это пойдет на пользу обеим странам.

По данным американского ведомства, советник также подчеркнул "необходимость немедленного освобождения всех политических заключенных" в Беларуси.

Ранее Макей заявлял, что Минск заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном. По его словам, "последние несколько лет показывают, что это выгодно для обоих государств".

История с послами

Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.

© Sputnik / Владимир Трефилов
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В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.

В начале 2020 года стало известно, что американском послом может стать Джули Фишер. В декабре ее кандидатура была утверждена сенатом США кандидатура, в этом же месяце Фишер была приведена к присяге.

Летом прошлого года послом Беларуси в Соединенных Штатах был назначен Олег Кравченко, однако уехать работать за океан он не успел - в конце декабря он скончался. В январе 2021 года министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что на эту должность подготовлены несколько кандидатур.

В феврали Фишер посетила несколько европейских стран, но в Беларусь не заехала. Дату, когда Фишер намерена приехать в Минск, в Госдепартаменте не сообщили.

Отношения с США

Отношения между странами остались непростыми: Вашингтон заявлял, что не считает прошедшие в августе выборы президента Беларуси легитимными и призывал к проведению новых. Президент США Джо Байден еще в ноябре сообщил, что намерен расширить санкционный список против окружения главы Беларуси, а также призвал "заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство".

В декабре прошлого года сенат США одобрил законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси" и включил его в проект бюджета на 2021 год. Документ расширяет полномочия президента США в отношении лиц из Беларуси, которые, по его мнению, причастны к подавлению протестов в стране. 

Тогда же Минфин США сообщил о введении новых санкций против белорусских силовиков и чиновников. 

Только за прошлый год Вашингтон дважды вводил визовые ограничения против граждан Беларуси - в "черный список" попали 66 человек. В январе текущего года были введены очередные ограничения - они коснулись 43 белорусских чиновников.

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Теги: Минск
 
 
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Стороны затронули вопрос обмена послами - с 2008 года диппредставительства в странах возглавляют временные поверенные.
 
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