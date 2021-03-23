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Глава МИД Беларуси и советник госдепа США поговорили по телефону
23.03.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мар – Sputnik. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с советником Госдепартамента США Дереком Шолее ситуацию в республике, а также двусторонние отношения между двумя странами, об этом сообщила пресс-служба Госдепа.
Стороны обсудили предстоящий обмен послами и выразили надежду, что это пойдет на пользу обеим странам.
По данным американского ведомства, советник также подчеркнул "необходимость немедленного освобождения всех политических заключенных" в Беларуси.
Ранее Макей заявлял, что Минск
История с послами
Двусторонние отношения между странами обострились в 2008 году. После расширения санкций в отношении Беларуси из Вашингтона был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Посол США Карен Стюарт в ответ также была вынуждена покинуть республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные.
© Sputnik / Владимир Трефилов
В 2015 году Белый дом приостановил большинство ограничений в отношении Минска, и с этого времени началось постепенное налаживание отношений между странами. Тема возможного возвращения послов затрагивалась в последние годы неоднократно.
В начале 2020 года стало известно, что американском послом может стать
Летом прошлого года послом Беларуси в Соединенных Штатах был
В феврали Фишер посетила несколько европейских стран, но в Беларусь не заехала. Дату, когда Фишер намерена приехать в Минск, в Госдепартаменте
Отношения с США
Отношения между странами остались непростыми: Вашингтон заявлял, что не считает прошедшие в августе выборы президента Беларуси легитимными и призывал к проведению новых. Президент США Джо Байден еще в ноябре сообщил, что
В декабре прошлого года сенат США
Тогда же Минфин США сообщил о введении новых санкций против белорусских силовиков и чиновников.
Только за прошлый год Вашингтон дважды вводил визовые ограничения против граждан Беларуси - в "черный список" попали 66 человек. В январе текущего года были
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Стороны затронули вопрос обмена послами - с 2008 года диппредставительства в странах возглавляют временные поверенные.
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