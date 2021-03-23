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Совет Европы требует начать расследование нарушений прав человека в Беларуси
23.03.2021 10:11 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Комиссия по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ приняла отчет о нарушениях прав человека в Беларуси и потребовала международного расследования.
Там призывают власти Беларуси освободить всех политзаключенных, прекратить пытки, обеспечить справедливый суд и свободу СМИ,
Комиссия при ПАСЕ также поддержала инициативу Европарламента по созданию международной консультативной платформы — Белорусской платформы подотчетности, на которой будут собираться доказательства серьезных нарушений прав человека в Беларуси.
В пятницу 24 марта подкомитет по правам человека Европарламента проведет внеочередное заседание, посвященное запуску платформы. В мероприятии примут участие председатель Комиссии по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Борис Цилевичс, докладчик по правам человека в Беларуси в ПАСЕ Александра Луис, представители ОБСЕ, ООН, докладчик Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек, правозащитники.
Напомним, что ранее о кризисе прав человека беспрцедентного масштаба
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Комиссия по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ приняла отчет о нарушениях прав человека в Беларуси и потребовала международного расследования.
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