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Совет Европы требует начать расследование нарушений прав человека в Беларуси

23.03.2021 10:11 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Комиссия по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ приняла отчет о нарушениях прав человека в Беларуси и потребовала международного расследования.

Там призывают власти Беларуси освободить всех политзаключенных, прекратить пытки, обеспечить справедливый суд и свободу СМИ, сообщает советник Светланы Тихановской Франак Вячорка. Вячорка отметил: «Несмотря на то, что Беларусь не входит в Совет Европы, это серьезный сигнал Минску. Совет Европы имеет рычаги для привлечения к ответственности по нарушениям прав человека через международные инстанции, в том числе Европейский суд [по правам человека]».

Комиссия при ПАСЕ также поддержала инициативу Европарламента по созданию международной консультативной платформы — Белорусской платформы подотчетности, на которой будут собираться доказательства серьезных нарушений прав человека в Беларуси.

В пятницу 24 марта подкомитет по правам человека Европарламента проведет внеочередное заседание, посвященное запуску платформы. В мероприятии примут участие председатель Комиссии по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ Борис Цилевичс, докладчик по правам человека в Беларуси в ПАСЕ Александра Луис, представители ОБСЕ, ООН, докладчик Московского механизма ОБСЕ Вольфганг Бенедек, правозащитники.

Напомним, что ранее о кризисе прав человека беспрцедентного масштаба заявляли в ООН. В ноябре Верховный комиссар ООН по правам человека Руперт Колвилл призвал Минск расследовать смерть Романа Бондаренко и сообщения о пытках. В ООН подчеркнули, что до сих пор не имеют никакой информации о расследовании преступлений против человечности, которые происходили в Беларуси в первые дни после выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Комиссия по юридическим вопросам и правам человека ПАСЕ приняла отчет о нарушениях прав человека в Беларуси и потребовала международного расследования.
 
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