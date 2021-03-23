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Госдепартамент США требует освободить всех политзаключенных в Беларуси
23.03.2021 10:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Вчера, 22 марта, состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле и главы белорусского МИД Владимира Макея, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Беларуси и сотрудничество между странами. Об этом
Госдепартамент США настаивает на освобождении всех политически заключенных в Беларуси:
«Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика».
В ходе разговора обсуждался предстоящий в скором будущем обмен послами между США и Беларусью. Как говорится в сообщении, «открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам».
Затронута тема диалога власти с оппозицией и повторных президентских выборов. Советник американского Госдепа заявил, что Штаты решительно поддерживают идею диалога действующей власти с лидерами протестного движения для проведения справедливых и свободных президентских выборов. Он отметил, что эти выборы должны пройти уже в этом году и под международным наблюдением.
МИД Беларуси пока никак не комментирует данный разговор.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен
«Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и его право на свободные и справедливые выборы», - говорил американский госсекретарь.
США уже трижды вводили санкции против чиновников, «ответственных за подрыв демократии в Беларуси».
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Вчера, 22 марта, состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле и главы белорусского МИД Владимира Макея, в ходе которого стороны...
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