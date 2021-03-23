ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Госдепартамент США требует освободить всех политзаключенных в Беларуси

23.03.2021 10:59 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Вчера, 22 марта, состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле и главы белорусского МИД Владимира Макея, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Беларуси и сотрудничество между странами. Об этом говорится в заявлении американского Госдепа.

Госдепартамент США настаивает на освобождении всех политически заключенных в Беларуси:

«Советник Шолле ясно дал понять, что необходимо немедленно освободить всех без исключения политических заключенных в Беларуси, особо отметив безотлагательность дела консультанта «Радио Свобода» Игоря Лосика».

В ходе разговора обсуждался предстоящий в скором будущем обмен послами между США и Беларусью. Как говорится в сообщении, «открытые линии связи пойдут на пользу обеим странам».

Затронута тема диалога власти с оппозицией и повторных президентских выборов. Советник американского Госдепа заявил, что Штаты решительно поддерживают идею диалога действующей власти с лидерами протестного движения для проведения справедливых и свободных президентских выборов. Он отметил, что эти выборы должны пройти уже в этом году и под международным наблюдением.

МИД Беларуси пока никак не комментирует данный разговор.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что Соединенные Штаты будут «поддерживать международные усилия по независимому расследованию нарушений на выборах в Беларуси и последовавших за ними репрессий».

«Мы поддерживаем храбрый народ Беларуси и его право на свободные и справедливые выборы», - говорил американский госсекретарь.

США уже трижды вводили санкции против чиновников, «ответственных за подрыв демократии в Беларуси».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера, 22 марта, состоялся телефонный разговор советника Госдепартамента США Дерека Шолле и главы белорусского МИД Владимира Макея, в ходе которого стороны...
 
Новости дня
Новости политики
 
Совет Европы требует начать расследование нарушений прав человека в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

22.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by